LVMH heeft de namen van de acht finalisten die zullen strijden om de titel van 'Beste designer' gelost. Opvallend is dat de jury vooral koos voor aanstormend talent met oog voor duurzaamheid.

De acht genomineerden zijn de designers achter de labels Ahluwalia (Priya Ahluwalia), Casablanca (Charaf Tajer), Chopova Lowena (Emma Chopova en Laura Lowena), Nicholas Daley (Nicholas Daley), Peter Do (Peter Do), Sindiso Khumalo (Sindiso Khumalo), Supriya Lele (Supriya Lele) en Tomo Koizumi (Tomotake Koizumi).

Op 5 juni weten we wie aan het langste eind trekt. De winnaar wordt gekozen onder het toeziend oog van juryleden als Stella McCartney, Virgil Abloh en Clare Waight Keller. Samen met popzangeres Rihanna maken die laatste voor de eerste keer deel uit van de toch wel beroemde jury. Onder meer Jonathan Anderson, Maria Grazia Chiuri, Marc Jacobs en Clare Waight Keller zijn al langer betrokken bij het beoordelen van de kandidaten.

Duurzaamheid en 'verantwoordelijk ontwerpen' staan dit jaar hoger op de agenda dan ooit. Delphine Arnault, de uitvoerend vice-voorzitter van Louis Vuitton, licht de keuzes voor de ontwerpers toe: 'Deze acht finalisten zijn stuk voor stuk zeer getalenteerd binnen hun eigen tak en streven met het maken van hun kleren naar het verbeteren van de wereld.'

