De coronacrisis heeft de aankoopgewoontes van de Belg drastisch en mogelijk permanent veranderd, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van sectorfederatie Comeos, samen met de hogescholen Thomas More en de Haute Ecole Louvain.

De coronacrisis heeft wel meer aan het wankelen gebracht, zo ook onze koopgewoontes. Uit een onderzoek van Comeos, Thomas More en de Haute Ecole Louvain blijkt eerst en vooral dat we - nogal wiedes - hygiëne belangrijker vinden dan ooit. 85 procent vindt het belangrijk dat winkelkarretjes worden ontsmet en dat de maximumcapaciteit van winkels wordt bewaakt, net zoals de beschikbaarheid van handgel bij de ingang. Negen op de tien maken er ook effectief gebruik van. De overgrote meerderheid (96 procent) let op de afstand die moet bewaard worden en 80 procent beperkt de tijd in de winkel. Bijna driekwart (74 procent) gaf (voor de verplichting, red.) aan mondmaskers zeer belangrijk te vinden bij het winkelpersoneel en 61 procent droeg zelf al zo'n mondkapje.

Andere winkels

Daarnaast geeft 33 procent van de bevraagden aan ook in de toekomst meer online te gaan kopen. Bij een bevraging tijdens de lockdown lag dat aantal op 30 procent. Vooral zestigplussers hebben het gemak van online winkelen ontdekt. Al is deze categorie, samen met de jongsten, ook weer meer fysiek gaan winkelen sinds die weer open zijn na de lockdown. De meeste consumenten (85 procent) vermijden wel drukke winkelstraten sinds de coronacrisis.

Heel wat consumenten hebben door de coronacrisis ook nieuwe winkels ontdekt. Ruim een op de tien heeft een winkel die ze tijdens de lockdown online leerden kennen, intussen ook een fysiek bezoek gebracht. Een kwart koopt er ook na de lockdown nog steeds online.

