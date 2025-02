Gestoomd geluk: 8 restaurants gespecialiseerd in dumplings

Hoewel dumplings inmiddels een vaste plek in onze eetcultuur hebben veroverd, varieert de smaak van deze Aziatische pasteitjes afhankelijk van de waar en hoe je ze eet. Acht restaurants die van deze kleine hap hun specialiteit hebben gemaakt.

QIN

Bij QIN heerst een authentieke sfeer, met een subtiele moderne twist. Het restaurant is vernoemd naar de eerste keizer van China, en je mag je verwachten aan een bijpassende royale Kantonese maaltijd. De hoogtepunten op de kaart zijn hun dimsum met kwaliteitsvol wagyugehakt en hotpot. Het restaurant bevindt zich op De Keyserlei, vlakbij het Antwerpse centraal-station.

De Keyserlei 66/70, 2018 Antwerpen, azieinantwerpen.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Minato

In Antwerpen Zuid kan je bij Minato kennismaken met de culinaire creaties van de Japanse chef Ishizawa Naohito. Na zijn opleiding in Japan opende hij zijn eigen restaurant, waar hij de verfijnde Japanse gastronomie met de rest van de wereld deelt. Het restaurant zelf mag dan wel klein zijn, de dumplings zijn er een groot succes.

Vlaamsekaai 61, 2000 Antwerpen, minatoantwerpen.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Gao Dumpling

Na een succesvolle start in Kopenhagen verovert Gao Dumpling nu ook de Antwerpse Dageraadplaats. Het menu bestaat uit zes soorten dumplings, elk met hun eigen vulling. Denk aan beyond beef, gemarineerde kip of een mix van champignons. Met hun zelfbedieningsconcept waarbij je je bestelling op een briefje zet, belooft Gao een snelle, maar smaakvolle hap.

Dageraadplaats 22, 2018 Antwerpen, gaodumpling.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Rabot Dumpling House

Bij Rabot Dumpling House is er geen twijfel aan dat je dumplings vers zijn: ze worden voor je ogen met de hand gemaakt. De Nepalese eigenaar hecht veel waarde aan de authenticiteit van zijn keuken, en dat proef je. Het restaurant zelf is een omgebouwde dagbladwinkel, waar de dumplings en noedels over de toonbank vliegen zoals de kranten van weleer.

Wondelgemstraat 13A, 9000 Gent, rabot-dumpling-house.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Steamy Windows

Bij Steamy Windows komen je dumplings recht uit het stoommandje. Het resultaat: wazige vensters en een authentieke eetervaring. Hun dumplings worden onder andere geserveerd met shacha saus – ook Chinese barbecuesaus genoemd – en verse munt. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen is er naast het restaurant ook een winkel waar je dumplings voor in de diepvries kan kopen.

Hoogpoort 9, 9000 Gent, steamywindows.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Foocha

Midden in de Dansaertwijk in Brussel geniet je bij Foocha van het beste van de Aziatische keuken, in ware streetfood-stijl. Op het menu vind je twee variaties van dumplings: gyozas en spicy wontons. Qua bijgerecht kan je voor klassieke kimchi gaan of voor spinazie met sesam. Wie wat afwisseling wil, kan kiezen voor sappige udon noodles en fried chicken met een umami toets.

Rue de Flandres 17, 1000 Brussel, foochabrussels.odoo.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mo Mo

Voor liefhebbers van vegan is er Mo Mo: een Tibetaanse dumplingzaak die niet rond de pot draait. Alle momo’s worden huisgemaakt met duurzame producten en geserveerd met biologische groenten en een soepje. De originele bieren komen van Beer Storming, een Brusselse microbrouwerij vlak naast het restaurant. De kaart is beperkt, maar daarom niet minder de moeite.

Villalaan 7, 1060 Sint-Gillis, mo-mo.eu



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Let’s Dim Sum

In Let’s Dim Sum Ukkel vind je een ruim aanbod aan gestoomde of gefrituurde dim sum. Alles wordt er ter plekke gemaakt, zelfs de sojasaus. Ook staan er op de kaart veganistische, lactose- en glutenvrije opties. De letterlijke vertaling van dim sum is “het hart aanraken”, wat exact het gevoel beschrijft dat je krijgt bij het eten van deze lekkernij.

Legrandlaan 73, 1180 Ukkel, letsdimsum.be/en