Uniqlo Antwerpen verhuist naar een nieuw historisch pand

Uniqlo verhuist in het najaar van 2025 naar een iconisch nieuw pand op de Meir in Antwerpen. De Japanse kledingketen betrekt het historische ‘Huis Athelean’ en viert daarmee het 10-jarig jubileum van Uniqlo in België.

Elke week opent Uniqlo wereldwijd nieuwe vestigingen, soms wel tot tien in één week. Het succes van het merk begon in 1984, toen oprichter Tadashi Yanai in Hiroshima een winkel opende met kleding in alle kleuren voor zowel mannen als vrouwen. Hij baseerde de winkelervaring op die van een boekenwinkel waar je rustig kunt rondkijken zonder opdringerige verkopers. Het concept kreeg de naam ‘Unique Clothing Warehouse’, later afgekort tot Uni-clo, en werd per ongeluk veranderd in Uniqlo door een administratieve vergissing.

Het merk veroverde snel Japan, vooral dankzij de populaire fleecetruien. Er gingen maar liefst 26 miljoen exemplaren over de toonbank. Toen de Japanse markt na een tijd verzadigde, besloot Yanai uit te breiden. De eerste winkel in Londen opende in 2001, gevolgd door winkels in de VS. Dit bleek aanvankelijk geen succes, aangezien de winkels te veel leken op die in Japan, iets waar de Westerse markt niet op zat te wachten. Uniqlo paste zich aan door het design te moderniseren en te focussen op LifeWear: innovatieve kleding van hoge kwaliteit die universeel aantrekkelijk is qua ontwerp en comfort. Deze filosofie omvat onder andere de iconische kasjmier truien en kleding die het lichaam warm houdt of net afkoelt. Het vernieuwde concept sloeg aan, en Uniqlo verankerde zich wereldwijd stevig in markt.

Het huidige pand van Uniqlo op de Meir in Antwerpen. © GF

Uniqlo in Antwerpen

In 2015 was België aan de beurt met een eerste winkel op de Meir in Antwerpen. Dit filiaal verhuist komend najaar naar het historische ‘Huis Athlelean’, een beetje verderop in de straat. Het gebouw, dat een oppervlakte van 1730 vierkante meter biedt, onderging de afgelopen jaren een grondige restauratie waarbij de historische en authentieke elementen werden gerespecteerd.

‘Na 10 jaar in Antwerpen zijn we erg enthousiast om een nieuwe, grotere winkel te openen op zo’n iconische locatie op de Meir. We kijken ernaar uit om in contact te komen met de inwoners van Antwerpen en de vele bezoekers van deze bruisende stad in wat een van onze mooiste Uniqlo-winkels zal worden, en om onze LifeWear-filosofie in België te blijven delen’, zegt Kaman Leung, Chief Operating Officer van Uniqlo Benelux.

Naast de winkel in Antwerpen, heeft Uniqlo ook nog twee winkels in Brussel.

