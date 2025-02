De Nederlandse modescene boomt, van trendy streetwear tot conceptuele couture. Deze 10 Nederlandse modemerken houd je best in het oog.

DE COUTURIERS

Viktor&Rolf

Het grensgebied tussen mode en kunst is het favoriete speelterrein van Viktor Horsting en Rolf Snoeren, die elkaar leerden kennen aan ArtEZ in Arnhem en hun avant-gardistische haute-couturehuis in 1993 oprichtten. Hun conceptuele glamour – een vaak theatrale mix van volumineuze silhouetten, onverwachte materialen, referenties aan legendarische couturiers en maatschappij- en modekritiek – werd vrijwel meteen omarmd door het museum- en galeriecircuit. Met de lancering van prêt-à-porter in 2000, een collab met H&M in 2006 en een reeks bestsellers in de parfumerie wist het duo ook een breder publiek aan te spreken. Hun modehuis opereert sinds 2008 onder Only The Brave, de groep van Renzo Rosso en het moederbedrijf van onder meer Diesel en Maison Margiela.

viktor-rolf.com



Iris van Herpen

‘Oogverblindend’, ‘adembenemend’, ‘magisch’, ‘een wonderland van couture’: zo omschreven modejournalisten de tentoonstelling van Iris van Herpens spectaculaire ontwerpen vorig jaar in Parijs. Deze kunstenares die toevallig mode als medium koos, maakt sinds 2007 naar eigen zeggen couture waar geen regels gelden, met dans, de natuur en technologie als inspiratiebronnen. Klanten als Björk, Lady Gaga en Beyoncé weten dat te appreciëren. Je kunt dan misschien niet gaan zitten in sommige van haar ontwerpen, de cascades van veren, skeletkorsetten en zwevende tulen wolken zullen iedereen verbazen.

irisvanherpen.com



RVDK Ronald van der Kemp

Na jaren ervaring in New York lanceerde Ronald van der Kemp in 2014 ’s werelds eerste duurzame couturemerk. ‘Ik werkte 25 jaar in de mode, het creëren van collecties was voor mij een formule geworden, een invuloefening. Bijna alles was gericht op geld en op groei. Het ging over marketing, influencers, wie er op de eerste rij zit. Ik wou laten zien dat het anders kon, onder het motto “New ethics in luxury fashion”.’ Milou van Rossum benadrukt dat ‘Van der Kemp echt een heel lange internationale carrière heeft gehad, daardoor zie je wel een verschil met andere Nederlandse ontwerpers. Zijn kleding heeft een soort sexyness die je eigenlijk niet zo veel ziet bij onze andere ontwerpers.’

ronaldvanderkemp.com



DE JONGE GARDE

Camiel Fortgens

Camiel Fortgens heeft een voorkeur voor subtiele, nonchalante en perfect-imperfecte kleding. Het zijn vaak bewerkingen van archetypische stukken, zoals een overhemd of jeansbroek, met grove vormen, open naden en rafelranden. Dat leverde hem vorig jaar de Mode Stipendium-prijs op, de jaarlijkse stimuleringsprijs voor gevestigde Nederlandse modeontwerpers. Internationaal hangt zijn merk bij bijna zestig winkels, in België bij Stijl in Brussel en The Menu in Antwerpen. Zijn kleding wordt gedragen door sterren als ASAP Rocky en Pusha T, al zegt hij in een interview met i-D Magazine dat hij zelf ‘liever zijn buurman kleedt’.

camielfortgens.com



Duran Lantink

Duran Lantink is gevestigd in Amsterdam en Parijs, en werd bekend door zijn unieke transformaties van tweedehandskleren en deadstock. Hij combineert driedimensionele beeldhouwtechnieken met traditioneel handwerk en ontwierp outfits voor onder meer Beyoncé en Billie Eilish. Hij showt in Parijs sinds 2023, won vorig jaar de LVMH Prize en volgens de geruchtenmolen zou hij weleens de volgende artistiek directeur van Jean Paul Gaultier kunnen worden. ‘Wat ik goed aan hem vind,’ zegt Milou van Rossum, ‘is dat hij nog altijd met dead–stock en duurzame materialen werkt, maar dat hij op een gegeven moment een sprong heeft gemaakt, zo van: ik ga nu iets anders doen, ik ga mode maken. Volgens mij heeft hij dat net op tijd gedaan. Je ziet zijn werk nu op veel magazinecovers, waardoor het misschien groter lijkt dan wat het is. Want achter zo’n label zit vaak maar een handvol mensen te zwoegen om de boel overeind te houden. Wat het natuurlijk ook sympathiek maakt.’

@duranlantinkyo



Hul le Kes

Hul le Kes is een sociaal en circulair modemerk uit Arnhem. Het label werd opgericht door Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer. Samen zoeken ze naar meer duurzame manieren om mode te produceren. Zo creëert het designerduo jobs voor mensen met een drempel naar de arbeidsmarkt en produceren ze zelf alle kleding in Arhem. Hul le Kes werkt zoveel mogelijk met afgedankte kledingstukken en stoffen, die worden hersteld, verwerkt en op natuurlijke wijze geverfd. Om internationaal door te breken en circulaire mode op de kaart te zetten, organiseerde het merk recent een succesvolle crowdfundingcampagne.

hullekes.com



Flore Flore

Designer Flòrian van Zuilen heeft als missie de perfecte basics op de markt te brengen. Sinds 2021 doet ze dat onder de noemer Flore Flore. Alles wordt in Portugal en Italië gemaakt van hoogwaardig biologisch katoen. Er komt geen elastaan aan te pas. De kledingstukken zijn zo gemaakt dat je ze jarenlang kunt dragen en koesteren. In België shop je het merk bij Renaissance in Antwerpen, Sketch in Knokke en ICON in Brussel. Hailey Bieber en Kendall Jenner zijn alvast fan van de kwalitatieve klassiekers.

flore-flore.com



Martan

Diek Pothoven, Douwe de Boer en Eugenie Haitsma Mulier – het trio achter

Martan – maakt collecties van geüpcycled textiel uit de horeca. Afgedankte damasten tafelkleden uit

restaurants en lakens van Egyptisch katoen uit hotels krijgen een nieuw leven als kleding. Het mannen- en vrouwenlabel combineert strakke lijnen met z’n kenmerkende gedrapeerde touwconstructies. En dat allemaal in kleuren die vrolijk stemmen. Vorige zomer presenteerden ze hun collectie voor het eerst op Copenhagen Fashion Week.

martan-official.com



Kassl Editions

Zeven jaar geleden bracht een vintage vissersjas een groep modeminnende vrienden uit Antwerpen en Amsterdam samen. De eenvoudige snit en het technische karakter van de jas inspireerden hen tot het lanceren van een eerste uniseks jassencollectie waarin duurzame kwaliteit en tijdloosheid centraal staan. De merknaam verwijst naar de Duitse stad Kassel, waar er geproduceerd wordt. Intussen heeft het label ook prêt-à-porter en accessoires, waaronder de populaire Pillow Bag, gemaakt van de resten in olie gecoat canvas.

kassleditions.com



DE LUXELABELS

Róhe Frames

Het gaat Róhe Frames voor de wind: amper vier jaar na de lancering telt het merk al 200 verkooppunten wereldwijd, van New York tot Tokio. Amsterdamse oprichters Marieke Meulendijks en Maickel Weyers maken naar eigen zeggen ‘kleren voor krachtige mannen en vrouwen die houden van goed eten, mooi design en moderne kunst’. Dat vertaalt zich in minimalistische ontwerpen die de seizoenen overstijgen, met een focus op hoogwaardige en duurzame materialen en uitzonderlijk Europees

vakmanschap.

roheframes.com



Extreme Cashmere

Het begon allemaal met die ene ‘perfecte trui’ uit 2016: de Crew Hop paste iedereen die hem probeerde, ongeacht leeftijd, geslacht, lengte of gewicht. Die uniseks en unisize aanpak was het idee van Saskia Dijkstra, een nuchtere Amsterdamse met twee decennia ervaring in het aankopen van kasjmier voor luxemerken als Jil Sander en Joseph. ‘Ik wist dat ik het best de langste vezel kocht, dat ik zo strak mogelijk moest breien en geen chemicaliën mocht gebruiken. Er moest veel stof en kleur zijn’, zegt Dijkstra. Ze voegde een procent elastaan toe aan de Mongoolse kasjmiermix, wat voor een veerkrachtige textuur zorgt en minder conventionele breivormen toelaat zoals croptops en asymmetrische cardigans.

extreme-cashmere.com



Wandler

De Limburgse Elza Wandler lanceerde haar accessoirelabel in 2017, na ervaring bij Levi’s Made & Crafted, in twee maanden tijd en zonder veel geld. Haar eerste tas, de afgeronde Hortensia, werd een gigantisch succes, al zegt Wandler in interviews dat je moet oppassen met die mythevorming. ‘Ik denk dat vooral jonge mensen tegenwoordig het idee hebben dat succes overnight is’, vertelde ze vorig jaar aan de Nederlandse Marie Claire. ‘Dat is een illusie waar we vanaf moeten. Wij werden in twee jaar tijd een succesvol merk, maar ik zit nu pas in het scenario waarin ik snel moet leren wat het echt betekent om een bedrijf te runnen en om het succes te blijven waarmaken.’

wandler.com



STREETWEAR

Patta

Patta groeide in twintig jaar uit van Amsterdamse sneakerwinkel tot het grootste streetwearlabel van Nederland en omstreken. Oprichters Guillaume Schmidt en Edson Sabajo doen echter meer dan hippe kleding en accessoires verkopen. Met de Patta Foundation en Patta Academy werken ze samen met universiteiten, CEO’s en merken als Nike en Carhartt om gemeenschappen te versterken die vaak over het hoofd worden gezien. Daarnaast hebben ze een hardloop- en wielerteam, en een muziekcollectief. Zelf noemen ze het een ‘union of purpose and product’. Met andere woorden: ze gebruiken hun platform om hun omgeving sterker en mondiger te maken.

patta.nl



Pop Trading Company

Na een seizoen waren de ontwerpen van Pop Trading Company al te koop in de belangrijkste Europese skatewinkels zoals Supreme in Parijs, Streetmachine in Kopenhagen en Lockwood in Antwerpen. Negen jaar later werken oprichters Ric van Rest en Peter Kolks samen met merken als Burberry en Adidas en hebben ze verkooppunten over de hele wereld. Kortom: het gaat hard voor het streetwearlabel dat ooit begon als passieproject in een klein kantoortje in Arnhem. Typisch voor het merk zijn de skateklassiekers in luxueuze stoffen zoals velours of extra dik katoen. Daarnaast zijn er de collecties met Nijntje, in Japan steevast razendsnel uitverkocht.

poptradingcompany.com



