Podcast: de hashtag #NoBuy2025 gaat viraal. Moeten we stoppen met shoppen?

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week vertelt journalist Nathalie Le Blanc over waar onze voorliefde voor nieuwe kleren vandaan komt.



Hoe vaak koop jij nieuwe kledij? Als je het aan het internet vraagt, is het antwoord sowieso te veel. Hashtags als #NoBuy2025 en #LowBuy2025 moedigen aan om zo weinig mogelijk nieuwe stukken te kopen om overconsumptie en fast fashion tegen te gaan. Hoewel we doorgaans genoeg kledij in onze kleerkast hebben, vinden we het toch moeilijk om te stoppen met shoppen. Hoe komt dat?

Journalist Nathalie Le Blanc buigt zich in de nieuwste aflevering van de podcast Weekend op Woensdag over onze shopdrang en ging ook op zoek naar een oplossing: winkelen in je eigen kleerkast.

