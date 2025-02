Een mooi excuus: 3 mode-expo’s om je volgende citytrip rond te plannen

Mode is in de mode binnen de museumwereld: verschillende instituten pakken uit met tentoonstellingen en ze leggen de lat meteen hoog: drie internationale expo’s om een trip rond te plannen.

1—Go big or go Bowery

De iconische looks van artiest en ontwerper Leigh Bowery zijn binnenkort te bewonderen in Tate Modern. Sinds zijn intrede in de Londense clubscene van de jaren tachtig, doorbrak Bowery de norm op het vlak van esthetiek, seksualiteit en gender. Hij vierde het lichaam als een soort instrument en liet zich niet beperken door wat als normaal werd beschouwd. Als zogenaamde club kid beïnvloedden Bowery’s looks ook tal van andere ontwerpers en artiesten, zoals wijlen Alexander McQueen en Lady Gaga.

Van 27 februari tot 31 augustus, tate.org.uk

© GF

2—Kunstige kleren

Op zo’n 2,5 uur rijden van Brussel bezoek je in het Louvre Lens het vaak vergeten zustermuseum van het Parijse Louvre. De nieuwe expo S’habiller en artiste. L’artiste et le vêtement laat zien hoe kunstenaars al sinds de renaissance weten dat een goede outfit tijdloos is. Aan de hand van bijna tweehonderd werken onderzoekt het museum hoe kleding, op en naast het doek, haar eigen verhaal vertelt. Van Rembrandts tulbanden tot Warhols pruik of Balzacs kamerjas: de kleren maken de kunstenaar.

Van 26 maart tot 21 juli, louvrelens.fr

© Paris Musees

3—Kaarsjes voor K-Way

K-Way viert zijn zestigste verjaardag tijdens de modeweek in Milaan met een feestje in het Museo della Permanente. Het modelabel nodigde voor de expo In Y/Our Life — The Hidden Side of Everyday Things verschillende merken uit waarvan de naam zo ingeburgerd is geraakt dat mensen die nu als soortnaam gebruiken. Denk daarbij aan de iconische windbreakers van K-Way zelf, maar ook aan de fotoprints van Polaroid en de pennen van Bic. De tentoonstelling trapt een reeks festiviteiten af ter gelegenheid van het jubileumjaar van het merk.

Van 26 februari tot 2 maart, lapermanente.it

© GF

