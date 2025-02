Soep met stokjes: 10 recepten voor Japanse ramen

Tegen eind februari wil je al eens door je soepinspiratie zitten. Enter de Japanse maaltijdsoep. Goed vullend, vol smaak en ook nog eens gezond: tien recepten voor ramen.

Hoewel er geen uitzonderlijke reden nodig is om de Japanse ramen te huldigen, is zondag wel het juiste moment om deze recepten boven te halen. Het internet geeft namelijk twee mogelijkheden voor een wereldramendag: 11 februari, ook wel Nationale Stichtingsdag in Japan, of de 23ste, de verjaardag van de huidige keizer (voor de volledigheid: Naruhito viert dit jaar z’n 65ste). Om maar aan te geven hoe belangrijk het soepje is voor de eilandstaat.

Het nationale gerecht is dan ook niet zomaar een kop noedelsoep, de traditionele bereiding vraagt best wat tijd en toewijding. Zo is de onmisbare dashi – de bouillon die essentieel is voor de umamismaak – op z’n best als je hem zelf maakt. Japanners bestellen de maaltijdsoep dan ook meestal buitenshuis. Gelukkig kun je wel een beetje valsspelen. Met deze tien makkelijke, maar daarom niet minder geslaagde recepten zit je in geen tijd, met je chopsticks in aanslag, boven een kom dampende ramen.

Lees ook:

– Noedels voor kenners: zoek het eens wat verder dan de supermarkt

– De jacht op umami: ‘het is geen tovenarij, het is wetenschap’

– Hoe dumplings de culinaire wereld inpakken: ‘Traditioneel waren ze een soort ontbijt’

Umami in een kom: 10 recepten voor ramen

Kip, miso, tofu, instant of deluxe: tien recepten voor Japans geïnspireerde noedelsoep.

1. Ramen met kip

Het succes van ramen schuilt in de talloze variatiemogelijkheden, met de kipoverschotjes van de dag voordien bijvoorbeeld. Aan de basis van deze soep ligt een heerlijke zelf getrokken bouillon. Het recept voor wie wel even tijd heeft dus.

Naar het recept

2. Shiitake-ramen met snelle dashi

Ramen voor valsspelers. De traditionele Japanse basisbouillon slorpt heel wat van je schaarse tijd op, niet in het minst omdat je de ingrediënten meestal niet zomaar in huis hebt. Deze shiitake-ramen met snelle dashi is een smokkelversie, maar waar je het niet aan merkt.

Naar het recept

3. Shoyu ramen met buikspek

Net zoals pasta talloze combinaties kent, kun je ook met ramen heel veel kanten uit. Voor deze variant, met kip en buikspek, gebruik je shoyu – de Japanse sojasaus – als belangrijkste smaakmaker.

Naar het recept

4. Dakjjim met kip, groenten en glasnoedels

Geen Japanse ramen, wel Koreaanse dakjjim van gestoofde kip met groenten en glasnoedels. We konden hiervoor het recept ontfutselen aan San-Ho Correwyn, eigenaar en chef van het befaamde Table d’Ho in Borgerhout.

Naar het recept

5. Vegan misosoep met zwarte sesamzaadjes

Een Japans geïnspireerde maaltijdsoep op basis van bouillon en miso, maar in deze lowcarb versie werden de noedels vervangen door courgette- en wortelspaghetti. Voor een gezonde lunch boordevol smaak.

Naar het recept

6. Misosoep van topchef Yannick Alléno

In slechts drie eenvoudige stappen maak je zelf deze misosoep, precies zoals de Franse sterrenchef Yannick Alléno het doet. Laat de bonitovlokken weg als je het vegetarisch wil houden (check dan ook even de ingrediënten van de kombu op vis).

Naar het recept

7. Noedelsoep met paddenstoelen en tofu

Een echte noedelsoep voor vegetariërs, met een bouillon die je zelf trekt van paddenstoelen (geen paniek, dat duurt slechts een halfuurtje), en natuurlijk een flink stuk tofu.

Naar het recept

8. Verse instant noodles van Elisabeth van Lierop

Vegan influencer Elisabeth van Lierop bedacht dit recept voor verse instant noodles met gerookte tofu. Dit noedelsoepje is niet gewoon veggie, maar helemaal plantaardig.

Naar het recept

9. Vegan bouillon van paddenstoeken en zeewier

Geen zin in noedels, maar wel in de hartige smaak die zo typisch is voor een kom ramen? De paddenstoelen in deze vegan bouillon maken het, samen met de kool en het zeewier, helemaal umami. Niets houdt je tegen om toch nog noedels toe te voegen, mocht je je bedenken.

Naar het recept

10. Miso-ramen

Bij het Brusselse Samouraï kun je al meer dan veertig jaar terecht voor authentieke Japanse keuken. Dit recept voor miso-ramen met varkensvlees is intussen al meer dan uitvoerig getest (en uiteraard goedgekeurd).

Naar het recept

Meer recepten:

– Moet er nog soep zijn: 40 recepten die niet vervelen

– Pompoensoep: een klassieker, 30 recepten

– Flink in de puree: 10 recepten voor stoemp

– Eigen lof: 12 gerechten met witloof die geen hespenrolletjes zijn

– Pasta al forno: 20 recepten voor pasta uit de oven