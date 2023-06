Citytrip, strand of sportieve vakantie? Dit moet zeker mee in je koffer

Gedaan met twijfelen over de inhoud van je reiskoffer: laat je inspireren door dit overzicht.

Dit artikel is een samenwerking met Zalando, de selectie van de items werd wel onafhankelijk gecureerd.

Strandvakantie

Deze garderobe vertrekt van je beachplunje. Kies voor een drietal bikini’s, zwempakken- of broeken. Daarna volgt een paar kledingstukken die je makkelijk aan- of uittrekt over je badkleding. Denk multifunctioneel: een zwempak kan dubbelen als body, je bikini past perfect als top, bijvoorbeeld onder een salopette. Een paar hakken of oorbellen kunnen je kaftan in een enkele beweging omturnen in een avondjurk. Ook een mooi paar slippers draag je zowel op het strand als aan tafel onder een lange rok.

Sportieve reis

Ga je fietsen of hiken tijdens je vakantie? Dan is de dresscode sporty spice. Pak zeker drie sportieve outfits in, aangepast aan je discipline. Een mooi onderstuk kan vervolgens je work-outtop in een hippe cropped top transformeren. Een linnen hemd of blazer losjes over je monochrome wielerplunje? Très Jacquemus. Leuke badsloffen draag je bovendien net zo goed op een terrasje als na het douchen. En een slim gekozen trainingsvest of regenjack kan zo doorgaan voor een casual jasje tijdens een uitje.

Citytrip

Misschien nog de moeilijkste koffer om te pakken. Je moet immers voorbereid zijn op élke situatie. Je legt veel kilometers af maar wil er ook niet uitzien alsof je (sorry, hikers) op wandelvakantie bent. Stel dat er in dat bekende restaurant toch een tafeltje vrijkomt… En dan is er nog het weer: bij vertrek oogde het nog zonnig maar na de middag volgt een regenbui. De oplossing is even eenvoudig als geniaal: laagjes. Opteer voor een luchtige basis zoals een mouwloze jurk of top met onderstuk. In je handtas: een vederlichte regenjas en een wat gekledere top en/of juweel. Vergeet die wandelschoenen: sneakers of makkelijke sandalen draagt vandaag iedereen, overal.