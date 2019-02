Gucci haalt 'blackface-sweater' uit de handel

De wollen trui van Gucci had een ode moeten zijn aan de klassieke ski-bivakmutsen, maar veel klanten zagen dit als ongepast. In de hals van de trui, die tot halverwege het gezicht loopt, zit een mondopening met een rode rand. Deze rand zou de illusie van rode lippenstift moeten illustreren, maar volgens critici lijkt het teveel op de blackface-karikatuur.

'Wij beschouwen diversiteit als een fundamentele waarde die volledig in stand moet worden gehouden en gerespecteerd, en die bij elke beslissing die we nemen voorop moet staan. Wij zetten ons volledig in om de diversiteit binnen onze organisatie te vergroten en dit incident te gebruiken als een krachtig leermoment voor het Gucci-team', reageerde het Italiaanse modemerk.