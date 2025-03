In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag duiken de journalisten van Knack Weekend in de wereld van lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen, en wat deze over ons vertellen. Deze week vertelt journalist Lotte Philipsen waarom we zo gefascineerd zijn door heksen.



Heksen blijven fascineren. Op sociale media groeit #WitchTok, de film Wicked is een van de populairste releases van het afgelopen jaar, en machtige vrouwen als Kamala Harris krijgen nog steeds het label ‘witch’ opgekleefd. Maar waarom blijft het beeld van de heks zo hardnekkig voortleven? Journalist Lotte Philipsen duikt in de geschiedenis en de hedendaagse betekenis van de heks in deze gloednieuwe aflevering van Weekend op Woensdag.

Van de heksenvervolgingen tot de opkomst van Wicca en de hedendaagse ecofeministische beweging: de figuur van de heks heeft zich altijd aangepast aan de tijdsgeest. Vaak was ze een vrouw die buiten de norm viel – te onafhankelijk, te uitgesproken, te moeilijk te plaatsen binnen het gevestigde systeem. Vandaag roept ze niet alleen een gevoel van empowerment op, maar fungeert ze ook als een spiegel voor bredere maatschappelijke dynamieken: van gender en macht tot de manier waarop samenlevingen omgaan met afwijkende stemmen. Heksen mogen dan eeuwenoud zijn, toch blijven ze zich voortdurend heruitvinden. Maar wat zegt onze eeuwigdurende fascinatie met dit archetype over ons? Philipsen zocht het uit.

