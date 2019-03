Burberry weert plastic uit collecties

Burberry kwam afgelopen zomer in opspraak nadat bekend werd gemaakt dat het kleding, accessoires en parfum ter waarde van 33 miljoen euro had verbrand. Naar aanleiding van die kritiek besloot het bedrijf anders om te springen met onverkoopbare producten door ze te hergebruiken, doneren of recycleren.

Duurzame inspanningen

De komst van de nieuwe creatieve directeur Riccardo Tisci luidt ook een nieuw, duurzamer tijdperk in voor het label. Zo ondertekende Burberry in oktober 2018 de 'New Plastics Economy Global Commitment', een verklaring om verspilling en overproductie tegen te gaan. Ook andere merken als Nike, H&M en Stella McCartney schaarden zich achter dit initiatief.

Nu komt Burberry met een nieuwe plan om tegen 2025 alle verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of biologisch afbreekbaar te maken. Alleen al in 2019 wil het krimpfolie en plastic shoptassen vervangen door bioplastic of herbruikbare tassen. Hiermee zal het de 20 ton plastic uitsparen. In de nieuwe tassencollectie heeft het merk al het kunststof verbannen, ook met oog op plasticbesparing.

Ondertussen heeft Burberry ook de krachten gebundeld met 'Renewable Energy 100', een wereldwijd initiatief van meer dan 100 bedrijven die zich inzetten voor het gebruik van hernieuwbare energie.