Dag drie van London Fashion Week bracht ons van bourgeois perfectie naar Ierse folklore en spirituele heling.

Victoria Beckham

Het puur geluk van de achtjarige Harper Beckham - dochter van Victoria en David, inderdaad - tijdens de modeshow van haar moeder, was behoorlijk aandoenlijk. Samen met haar broers Brooklyn, Romeo en Cruz en papa David zat ze front row naast Anna Wintour. Ook backstage mocht Harper zich vermaken met de modellen en zorgde haar moeder zelfs voor enkele laatste aanpassingen aan de bloemenjurk van dochterlief.

Romeo Beckham, Brooklyn Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham en Anna Wintour tijdens de show van Victoria Beckham tijdens de London Fashion Week. © Getty Images

Het was een druk weekend voor de Beckhams, want de dag voor de show lanceerde Victoria ook haar eigen beautymerk. Make-up artist Pat McGrath gebruikte de nieuwe paletten meteen op de modellen die zondag de catwalkshow mochten lopen. De SS20 collectie ligt helemaal in lijn met de huidige seventies bourgeoistrend. Volgens de ontwerpster is die trouwens behoorlijk sexy, zonder veel vel te tonen. Lyrisch beschrijft ze hoe de rushes dansen over het vrouwenlichaam: volledig bedekt en toch honderd procent bewust van je eigen lichamelijkheid. Jurken in vibrerende kleuren, perfect gesneden pakken en bloemenprints spelen de hoofdrol in de zomercollectie van VB.

De show van Victoria Beckham op de London Fashion Week. © Getty Images

Simone Rocha

Zoals gebruikelijk wist Simone Rocha een van de meest interessante showlocaties te strikken. Daar moesten de gasten wel iets voor overhebben. Alexanda Palace, het negentiende eeuwse bouwwerk waar de catwalkshow plaatsvond, situeert zich immers op een heuvel die uitkijkt over Londen. En zo braakte de bus om 17.15u zondagavond niet alleen een horde toeristen uit op de heuveltop, maar ook een groep Fashion Week-genodigden. De evenementlocatie, een oud theater, bleek de tocht meer dan waard. En ook de collectie zelf deed ons onze brandende kuiten snel vergeten.

Zoals steeds zorgde Simone Rocha op London Fashion Week voor Victoriaanse romantiek, een sterke link met het verleden en een diverse modellencast. Omdat de collectie een ode is aan het Ierse platteland, keek Rocha vooral naar Ierse schones, waaronder theateractrice Olwen Fouéré en Chernobyl-ster Jessie Buckley. Voorts koos ze voor een mix van leeftijden, huidskleuren en maten. Als deze cast iets bewijst, is het wel dat de rest van het modelandschap geen enkel excuus heeft om niet verder te kijken dan hun neus lang is. Hoe diverser de modellen die je collectie showen, hoe duidelijker het wordt dat je kleding gedragen kan worden door iedereen die erop verliefd wordt.

Rocha dook voor inspiratie in de geschiedenis van de Ierse Wren Boys. Volgens deze kersttraditie jagen in maskers en stro geklede jongens op een (vals) winterkoninkje en gaan ze de huizen van de rijken langs met liederen. De vergane glorie van deze statige huizen en de folkloristische verkleedpartij van de Wren Boys gingen in de mixer en resulteerden in indrukwekkende jurken met prachtige prints en versieringen. Naast getailleerde jurken, die overal volumineus zijn behalve rond de taille, kiest Rocha komend seizoen ook voor een snit die het lichaam snijdt net boven de knieën. Zo creëert ze een vorm die doet denken aan een klok.

Enkele looks uit de show van Simone Rocha op de London Fashion Week. © Belga Image

Ashish

Tijd voor reflectie bij Ashish. Letterlijk en figuurlijk. Ashish Gupta, geboren in India, ijvert nadrukkelijk voor een inclusieve modewereld - en bij uitbreiding samenleving. In vorige collecties gebruikte hij al eens slogans om thema's zoals migratie en homofobie aan te kaarten. Zijn SS20 collectie en catwalkshow is in vergelijking hiermee rustiger en subtieler. Geen nood, hij heeft nog steeds alle kleuren van de regenboog en een eindeloze voorraad glitters in petto. Maar een anti-brexit trui zit niet in het aanbod. In plaats daarvan gaat Ashish de spirituele en reflectieve tour op, met spiegelend textiel dat ons naar de jaren zestig katapulteert. Een van de modellen kreeg een tak met brandende salie mee op de catwalk en de soundscape - gongen, bellen en junglegeluiden - was op z'n minst mysterieus te noemen.

In de show notes citeert de ontwerper de controversiële sekteleider Bhagwan Rajneesh: 'Een beetje gekheid, genoeg om van het leven te genieten, en een beetje wijsheid om fouten te vermijden, dat is voldoende.' Zo kan je zijn collectie inderdaad samenvatten. Een fikse scheut uitbundig gestoorde kleuren, maar ook ruimte om na te denken over wat er gaande is in de wereld.