Rihanna ging de strijd aan met Victoria's Secret. Tommy Hilfiger trok met Zendaya naar de Apollo, James Brown achterna. En Tom Ford nam de metro. Een overzicht van de hoogtepunten van de New York Fashion Week (NYFW).

NYFW ziet af. De modeweek van New York kampt met dalende bezoekcijfers. Belangrijke Amerikaanse ontwerpers, onder wie Thom Browne, Joseph Altuzarra, Emily Bode en dit seizoen ook Telfar, showen in Parijs. Daar krijgen ze meer aandacht, en meer slaagkansen. In New York nemen buyers vaak nog een afwachtende houding aan: het is begin september gewoonweg te vroeg om al een forse lap van hun budget vast te pinnen. NYFW verloor bovendien grote namen ­-- Calvin Klein, Donna Karan, Hugo Boss -- maar bleef tegelijk onoverzichtelijk, chaotisch en vet.

