Antwerp Shopping Days: de redactie tipt haar favoriete winkels

Van Belgische mode over duurzaam design tot handgemaakte juwelen: je vindt het allemaal in Antwerpen. Op 4 en 5 juni zijn het de Antwerp Shopping Days. De redactie stippelde een route uit met de favoriete adressen.

In heel wat zaken krijg Knack Weekend-lezers tijdens de Antwerp Shopping Days trouwens een extra korting of attentie op vertoon van hun shoppingpas, die te vinden is in de Knack Weekend van 25 mei.

MODE

Façon Jacmin

Innovatief denimlabel dat werkt met stoffen uit Japan, het jeansland bij uitstek. Het merk wordt gerund door twee zussen, die alles op alles zetten om zo duurzaam mogelijk te werken.

Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen

Ophelia Lingerie

Lingerie die lief is voor je lijf en voor de wereld. De beugelloze bh’s van Ophelia Lingerie worden uitsluitend gemaakt met Europese stoffen en de productie gebeurt hier in België, in het atelier van de ontwerpster zelf. Het resultaat? Lingerie die aanvoelt als een tweede zonder aan esthetiek in te boeten.

Mechelsesteenweg 78, 2018 Antwerpen

Ophelia Lingerie © Nanted Photography

Pursuit Femmes

Ook vrouwen kunnen fantastisch staan met een op maat gemaakt maatpak. In Antwerpen kan je hiervoor terecht bij Pursuit Femmes, een atelier opgericht door twee dochters met hun moeder. Na het opmeten van je maten ga je op zoek naar de stijl die bij je past.

Sint-Michielstraat 21, 2000 Antwerpen

Terre Bleue

Knack Weekend sloeg al een paar keer de handen in elkaar met Terre Bleue voor een capsulecollectie. Het merk staat garant voor een kwalitatieve stuks met een mooi pasvorm.

Korte Gasthuisstraat 27, 2000 Antwerpen

Graanmarkt 13

Een conceptstore met een sterke focus op duurzame mode, design en accessoires in een prachtig pand. Eigenaars Ilse en Tim helpen je met veel plezier verder. Schuif er na het shoppen aan tafel voor een heerlijke lunch of diner in het bijbehorende restaurant.

Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen

Graanmarkt 13 © GF

Vier Antwerp

Voor een verrassend aanbod mannenkleding zak je best af naar Vier. Hier vind je merken als Vans, Sebago of Birkenstock, maar ook Belgische designers als Walter Van Beirendonck en Dries Van Noten bieden hun collectie in Vier aan.

Theodoor van Rijswijckplaats 4, 2000 Antwerpen

Christian Wijnants

Puike prints en voortreffelijk breiwerk van Belgische makelij: Christian Wijnants is misschien geen nieuwkomer meer in de Antwerpse modescène, toch blijven zijn collecties verrassen. Een bezoekje waard.

Steenhouwersvest 36, 2000 Antwerpen

Arte

Antwerps streetwearlabel dat op iets meer dan tien jaar evolueerde van een experimentele T-shirtlijn tot een volwaardige prêt-à-portercollectie, waarvoor het ook regelmatig samenwerkt met lokale artiesten.

Kammenstraat 45, 2000 Antwerpen



ZUID concept store

Sterk gecureerd aanbod vrouwenkleding met onder meer Absolut Cashmere, Nanushka en Ottod’Ame in de rekken. Ook voor bijpassende accessoires kan je hier terecht.

Sint-Jorispoort 11, 2000 Antwerpen

Supergoods © Britt Guns

Supergoods

Duurzame kleding, natuurlijke cosmetica of natuurlijke handzeep: wie wil werken aan een duurzamere levensstijl is bij Supergoods aan het juiste adres. Alles wat je hier vindt is ecologisch verantwoord en eerlijk.

Kloosterstraat 38, 2000 Antwerpen

JUWELEN & ACCESSOIRES

Anna Rosa Moschouti

Duurzame en betaalbare juwelen van de Belgisch-Griekse ontwerpster slash architecte Anna Rosa Moschouti. Haar sierraden zijn strak, simpel en daardoor ook tijdloos. Alle materialen waarmee ze werkt worden aangekocht in kleine hoeveelheden om verspilling tegen te gaan. Naast haar vaste collectie ontwerpt ze ook juwelen op maat.

Kloosterstraat 51, 2000 Antwerpen

Anna Rosa Moschouti © Noemie Boone

Wouters & Hendrix

Wanneer je in Antwerpen op zoek bent naar juwelen, mag dit Belgisch topmerk niet vergeten worden. Hun unieke en rebelse ontwerpen, die vaak naar het surrealisme neigen, slagen er al jaren in te bekoren. Daarbovenop worden ze handgemaakt in het Antwerps atelier.

Steenhouwersvest 52, 2000 Antwerpen

Studio Collect

In 2013 sloegen vier beginnende juwelenontwerpsters de handen in elkaar en richtten Studio Collect op. De juwelen van de ontwerpstudio zijn hedendaags, minimalistisch en betaalbaar. In het verleden heeft het label al kunnen samenwerken met modelabel Arte, bruidsmerk Rembo Styling en bierbrouwer Duvel.

Steenhouwersvest 13, 2000 Antwerpen



MADE BY HAND designer shop

Het aanbod van MADE BY HAND gaat van handtassen tot horloges en van schoenen tot sjaals. Daarbovenop zijn het allemaal ontwerpen van lokale Belgische ontwerpers, of gemaakt in lokale ateliers. Hier shop je duurzame, unieke en originele stuks.

Kloosterstraat 6, 2000 Antwerpen



DESIGN & INTERIEUR

Studio HENK

Deze Amsterdamse designstudio staat voor functioneel en tijdloos design, wat de hele dag door gebruikt kan worden. Studio HENK gebruikt enkel materiaal van hoogstaande kwaliteit, wat duurzame en gebruiksvriendelijke meubels en interieuraccessoires oplevert.

Kloosterstraat 52, 2000 Antwerpen

Espoo

Deze grote showroom bevat een cluster aan hedendaagse interieurmerken. Voornamelijk liefhebbers van de Scandinavische interieurstijl kunnen bij Espoo hun slag slaan, met merken als Hay en Firm Living. Naast meubels kan je hier homeware, verlichting en textiel vinden.

Kloosterstraat 75/77, 2000 Antwerpen

Espoo © Hannelore Veelaert

The Recollection

Van designlabels die materialen hergebruiken en recycleren tot ontwerpers die oude trends en tradities in hun designs verwerken. Alles bij The Recollection draait om het nostalgische sentiment. Om dat gevoel nog wat te versterken, biedt de winkel een selectie aan bijna-vintage, brocante stukken aan. Liefhebbers van servies vinden bij The Recollection zeker hun gading.

Kloosterstraat 54, 2000 Antwerpen

Christiaensen & Christiaensen

Deze vintage meubelzaak is een vaste waarde in de Antwerpse Kloosterstraat. Van meubilair tot verlichting, het aanbod is divers en gevarieerd. Bekijk voor je een bezoekje brengt zeker de Instagram-pagina. Hierop worden regelmatig nieuwe vondsten uit het assortiment gepost.

Kloosterstraat 58, 2000 Antwerpen

Paulette in ’t Stad

In een knus maar bontgekleurd pand aan de Sint-Jorispoort kan je Paulette in ’t Stad vinden, een vintage meubelzaak die naast meubilair ook prachtige Marokkaanse berbertapijten aanbiedt. Liefhebbers van sobere en neutrale kleuren zullen moeilijk hun gading vinden hier, Paulette biedt namelijk bijna uitsluitend felgekleurde vintage items aan.

Sint-Jorispoort 15, 2000 Antwerpen

DESIGN & KUNST

Allain Hens Gallery

Alain Hens cureert zijn collectie op basis van het gebruik van duurzame materialen, handgemaakte items en exclusiviteit. Je kan er een mix vinden van moderne kunst en vintage design.

Kloosterstraat 156, 2000 Antwerpen



St. Vincents

Deze kunstgalerij is in het bezit van een zorgvuldig samengestelde collectie van kunst in al zijn vormen; van beeldende kunsten tot designverlichting en meubilair. Tijdens de Shopping Days wordt er in St. Vincents een tentoonstelling georganiseerd waar vijf internationale kunstenaars en hun werken samenkomen.

Kleine Markt 13, 2000 Antwerpen





BOEKEN

’t Stad Leest

In een open en ruim pand vind je hier een uitgebreid aanbod aan literatuur en non-fictie. Daarnaast ook een sterke collectie aan postkaarten en schrijfwaren. Bij een kleine honger of dorst kan je in het bijhorende café genieten van een snelle hap of koffie.

Oudaan 18, 2000 Antwerpen

Luddites (c) Cynthia Vertessen

Luddites

Een goed boek lezen met een wijntje in de hand is eerder iets wat je thuis doet, in je eigen zetel. Toch kan je bij Luddites hiervoor terecht. Het aanbod bevat een grote collectie Engelstalige boeken, alsook feministische literatuur.

Hopland 34, 2000 Antwerpen

ETEN & DRINKEN

Circus

Voor een heerlijke winkelpauze kan je terecht bij Circus. De volledig biologische menukaart met lokale ingrediënten wordt aangevuld door een uitgebreide selectie natuurwijnen.

Kasteelpleinstraat 26, 2000 Antwerpen

Domestic

Kom na een drukke shoppingdag tot rust met de High Tea formule van Domestic, in één van de prachtige salons. Op zoek naar een eerder snelle snack? Vooraan kan je terecht bij de warme bakker voor heerlijke viennoiserie.

Lange Gasthuisstraat 5, 2000 Antwerpen

Domenstic © GF

Milad Ice Cream

Wanneer we denken aan ijs, springen onze gedachten bijna onmiddellijk naar de Italiaanse gelato. Niet bij Milad, want hier kan je terecht voor heerlijke ijscombinaties met Midden-Oosterse smaken. Zo zit er ijs met oranjebloesem, lavendel en Perzische pistache in het aanbod.

Kloosterstraat 120, 2000 Antwerpen

Titulus

Op de kaart van Titulus is een brede waaier aan natuurwijnen en sake te vinden. Het aanbod aan hapjes is seizoensgebonden en is vooral fijn om te delen met gezelschap.

Oever 8, 2000 Antwerpen

Mico & Jon

Liefhebbers van uitsluitend traditionele Aziatische keuken zullen hun gading niet vinden bij Mico & Jon. De chefs van dit restaurant verkiezen een eerder progressieve en vernieuwende visie, en trekken dit door in hun frisse menukaart.

Kloosterstraat 13, 2000 Antwerpen

Album (c) Rizzo Parein

Album

Voor een elegante lunch schuif je best aan bij Album, op het Antwerpse Zuid. Ze staan bekend om hun zuurdesembrood en bieden daarnaast ook heerlijke charcuterie en kazen aan. Neem er een koffie bij, of later op de dag een glas natuurwijn.

Vlaamsekaai 6, 2000 Antwerpen