Achter de schermen van de Chanel Cruise-Show: beach vibes en filmische glamour

Chanel trok voor zijn Cruisecollectie naar Los Angeles. In de legendarische Paramount Pictures Studios toonden ze een zonnige collectie waarbij L.A. beach vibes elkaar afwisselden met de filmische glamour van Hollywood. Knack Weekend was erbij.

Naar Californische normen was het best fris tijdens de presentatie van de Chane cruisecollectie in de Paramount Pictures Studios. Dat kon de vele gasten en celebs gelukkig niet deren, zij hadden overduidelijk zin in een feestje. Misschien zat de locatie daar voor iets tussen: op een plek waar alles mogelijk is en fantasie werkelijkheid wordt, creëerde Chanel – alsof Jane Fonda op de set stond – een rolsschaatsbaan als catwalk geflankeerd door foodtrucks. Het frisse weer was op slag vergeten.

Eighties Aerobics meets Hollywood glam

Voor de Cruisecollectie 2023/24, die vanaf november in de winkel ligt, inspireerde Virginie Viard zich op de vele gezichten van Los Angeles. Van de sportieve jaren tachtig aerobic-vibe van Venice beach in pastelroze en neonkleurtjes tot de filmische glamour van de jaren twintig en dertig. Alles waar de stad voor staat passeerde de revue, steevast met een glimlach op het gezicht. De collectie oogt licht, luchtig en vrolijk, met trainingspakken, minishorts, beenverwarmers, lichtgevende discohakken en bodysuits. Van intellectualisme is Los Angeles nooit beschuldigd.

Voor wie ook ‘s avonds de Cruisecollectie aan wil, zorgde ontwerpster Viriginie Viard voor sexy jurken en broekpakken in glanzende stoffen, glitterstenen en het obligate typische tweed. Naast het emblematische wit en zwart, en de nuances van roze – één van de favoriete kleuren van de ontwerpster – riep het goud herinneringen op aan glamoureuze actrices uit vervlogen tijden. Dat en ook wel de – anders altijd aanwezige – Californische zon natuurlijk.

Sexiness voor iedereen

Waar de afgelopen modeweken nog werden bekritiseerd wegens te weinig divers en inclusief, koos Virginie Viard dit keer wel voor modellen met meer ‘normale’ lichaamstypes. Tussen de vele sample sizes liepen ook mannequins met net iets meer rondingen. Een verademing dat Chanel uitgerekend in het picture perfect Hollywood kiest voor een meer universele visie op schoonheid.

Drop it like it’s… Chanel

Was de catwalk eerder nostalgisch, dan was de frontrow overduidelijk een verwijzing naar het Hollywood van vandaag met actrices als Margot Robbie, Margaret Qualley, Kristen Stewart, Riley Keough en Marion Cotillard. Voor de muzikale LA-vibes zorgden Snoop Dogg (die nadien nog een optreden gaf), Nile Rodgers en Anderson Paak. De Belgische Angèle, die al een paar jaar ambassadeur is voor het label en momenteel op Amerikaanse tournee is, wilde dit feestje niet missen. Ook zij zat front row.