België mag dan wel een ontwikkeld land zijn, toch zijn mannen en vrouwen ook bij ons nog niet helemaal gelijk. Dat bewijzen deze cijfers.

Seksueel geweld

Een op de vijf vrouwen in ons land werd ook verkracht. Dat blijkt uit een enquête van Amnesty International bij 2.300 Belgen. Bij mannen gaat het om 14 procent.

Van die verkrachte vrouwen vindt naar schatting ongeveer 10 procent de moed om een aanklacht in te dienen bij de politie. Dat resulteert in 8,5 aangiftes per dag. Ongeveer de helft van deze meldingen gaat over een verkrachting van een minderjarige.

Maar liefst 44 procent van de verkrachtingszaken die tussen 2009 en 2011 werden ingediend bij het parket werden geseponeerd zonder gevolg. De kans dat iemand toch veroordeeld wordt in een verkrachtingszaak bedraagt in ons land 13 procent.

Huishoudelijk werk

Mannen verrichten meer betaald werk en hebben meer vrije tijd dan vrouwen. Op een weekdag is een vrouw gemiddeld 1 uur en 20 minuten langer bezig met huishoudelijk werk dan een man. In het weekend bedraagt dat verschil een uur. De ongelijkheid is het grootst bij wassen en strijken, twee klussen die in 90 procent van de gevallen geklaard worden door de vrouw des huizes.

Moeders met jonge kinderen zijn wekelijks zo'n 16 uur en 6 minuten bezig met de opvoeding van hun kroost. Bij vaders is dat slechts 8 uur en 34 minuten. Dat becijferde Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen in ons land.

Al dat onbetaalde zorgwerk dat door vrouwen verricht wordt, wordt geschat op 50 procent van het bruto nationaal product in westerse landen. Dat berekende de Verenigde Naties.

Economie

Het gemiddelde uurloon van een voltijds werkende vrouw in ons land ligt nog altijd 6 procent lager dan dat van haar mannelijke collega's. Daarmee doet België het beter dan de meeste andere Europese landen: binnen de EU is de gemiddelde loonkloof 14,8 procent. Dat blijkt uit gegevens van Stat Bel.

De meeste kantoren zijn gemiddeld een vijftal graden te koud voor vrouwen, omdat airco's en andere verwarmingssystemen afgesteld zijn op het metabolisme van een 40-jarige man van 70 kilo.

Politiek

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek en in het bedrijfsleven, al komt daar wel stilaan verandering in. Het huidige Vlaamse Parlement bestaat voor 47 procent uit vrouwen. In het Brussels Parlement ligt dat cijfer op 45 procent, in het Federaal parlement gaat het om 43 procent.

Wereldwijd wordt net geen kwart van de parlementszetels momenteel bezet door een vrouw en er zijn slechts 10 vrouwelijke regeringsleiders. Nog geen 6 procent van de CEO's van de bedrijven in de S&P 500 vrouwen. Dat blijkt uit de Gender Social Norms Index van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP.

