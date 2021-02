Voor het derde jaar op rij roept vrouwenbeweging Collecti.e.f 8 maars alle vrouwen van België op om het werk neer te leggen op 8 maart 2021. Met de 24-uur durende actie wil het al het werk dat vrouwen dagelijks doen zichtbaar maken.

'Men zegt dat de wereld gestopt is in de lente van 2020, maar dat geldt niet voor vrouwen,' klinkt het bij vrouwenbeweging Collecti.e.f 8 maars. Als talloze acties en de twee voorgaande vrouwenstakingen het nog niet duidelijk hadden gemaakt, dan wel de coronacrisis: vrouwen zijn onmisbaar voor de economie. 'Zonder ons had de wereld echt stilgestaan. De zorg, de voedingssector, het onderwijs, de zorg voor kinderen en ouderen... worden hoofdzakelijk door vrouwen gedragen, vrouwen die vaak in precaire situaties zitten met moeilijke werkomstandigheden.'

De beweging klaagt onder meer aan dat het inkomen van vrouwen vaak lager ligt dan dat van mannen, hun werkomstandigheden lastiger zijn en dat ze vaak het grootste deel van het huishoudelijk werk voor hun rekening nemen. Daarbij loopt ook sinds de start van de coronacrisis geweld tegen vrouwen opnieuw op.

'De nakende economische crisis maakt dat we het risico lopen dat deze situatie nog verergert, indien we niet massaal ingrijpen', klinkt het. Daarom roept Collecti.e.f 8 maars nu alle vrouwen op om op Internationale Vrouwendag het werk, betaald en onbetaald, neer te leggen. Verschillende lokale groepen in de Belgische centrumsteden bereiden op dit moment hun acties voor.

