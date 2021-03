De Australische politiecommissaris Mick Fuller zorgde down under voor ophef met zijn voorstel een app te lanceren waarin minnaars hun toestemming voor seksuele handelingen registreren.

In een opiniestuk in Sydney's Dailey Telegraph oppert de politiecommissaris het idee om een app te bedenken die 'consent' op voorhand registreert. Op die manier zou er meer duidelijkheid gecreëerd kunnen worden en zouden minder zaken achteraf in het juridisch systeem uitgevochten moeten worden, stelde hij. In het opiniestuk maakte hij de vergelijking met de vandaag gangbare corona-apps: 'Is er geen manier om consent te bevestigen en documenteren, net zoals we moesten inchecken in een koffiebar om iedereen veilig te houden?'

De kritiek klonk al snel luid en veelvuldig. Instemming met seks kan immers op elk moment ingetrokken worden. Misschien leek het wel een goed idee in het begin, maar bedacht een van de partners zich op een gegeven moment. Een app zou in dergelijke gevallen wel eens misbruikt kunnen worden, klinkt het. 'Dit beschermt mannen, geen vrouwen. Een man die een vrouw kan dwingen om seks te hebben, kan een vrouw ook dwingen om een handtekening in een app te zetten.'

Just one thing on the “consent app” for sex thing. Its utility is that a person with power can later use it as “evidence” against a rape allegation, ignoring context, coercion, withdrawal of consent, etc. It’s designed by men to make it harder for women to prove rape. — Stilgherrian (@stilgherrian) March 17, 2021

'Constructiever zou zijn om kinderen meer te leren over instemming', zegt Labor-stem Tanya Plibersek, 'en hen op een manier die voor hun leeftijd geschikt is zowel thuis als op school uitleggen dat het bij een respectvolle relatie hoort.' Ze vervolgt haar commentaar op de voorgestelde app met de vaststelling dat de politie doet wat ze kan om slachtoffers van seksueel geweld te helpen, maar dat het probleem bij het juridisch systeem ligt.

Volgens cijfers van het Australische Bureau of Crime Statistics and Research steeg het aantal gerapporteerde gevallen van aanranding in 2020 met tien procent. Maar liefst 15.000 slachtoffers namen juridische stappen. Slechts twee procent van de zaken leidden tot een schuldigverklaring in de rechtbank.

Mick Fuller verklaarde intussen de kritiek te begrijpen en zei dat zijn idee bij nader inzien 'het slechtste was dat hij op een jaar tijd heeft gehad'.

