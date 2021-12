Ook 2021 was een bijzonder woelig jaar. Op de laatste dag blikken we terug op de opvallendste beelden die de revue passeerden: van indrukwekkende noorderlichtfoto's tot onvergetelijke outfits.

De inauguratie van Joe Biden

De 22-jarige dichteres Amanda Gorman gooide hoge ogen met haar optreden op de inauguratie van Joe Biden. Ze is de jongste dichteres op zo'n event ooit en wist met haar boodschap van hoop een collectieve gevoelige spot te raken. Ook haar outfit oogstte lof, net als haar charisma. Het mag dan ook niet verbazen dat IMG Models - het modellenbureau dat de zusjes Hadid onder de vleugels heeft genomen - haar prompt een contract aanbood. Op diezelfde inauguratie maakte Lady Gaga haar opwacht, en ook diens outfit stelde zoals gewoonlijk allerminst teleur.

Lees ook:Björn Soenens blikt terug op het optreden van Amanda Gorman: 'Mensen hebben altijd helden nodig'

Amanda Gorman tijdens het voordragen van 'The Hill We Climb' © Getty Images

Lady Gaga op de inauguratie © Getty Images

Antivrieskaarsen in april

Wolkenloze nachten en late vorst: daat liggen wijnbouwers in heel Europa van wakker, want het kan hun recent gesnoeide - en daarom frisgroen van nieuwe groei - wijnranken ernstige schade toebrengen. Het weerbericht voor 6 en 7 april is voor hele delen van Frankijk en Noord-Italië dan ook angstaanjagend: het zal tot -6 graden vriezen. Daarom steken de wijnbouwers op het Daniel-Etienne Defaix-domein in de buurt van Chablis, Bourgondië, op 7 april 's avonds antivrieskaarsen aan. Een horrorscenario dat er op foto's desalniettemin sprookjesachtig uitziet.

. © Getty Images

Billie Eilish in korset

In mei pakte de Britse Vogue uit met Billie Eilish op de cover. Haar gebruikelijke oversized punje had ze ingeruild voor een korset en een plantinablond kapsel, waarop het internet prompt ontplofte. Het regende reacties: gaande van eurofie tot telurstelling en kritiek, waarvan Billie zich overigens bijzonder weinig aantrok.

Beyoncé en Jay Z in controversiële campagne

Juwelenmerk Tiffany & Co. strikte het powerkoppel Beyoncé en Jay Z voor hun campagne 'About love'. Op de beelden draagt Beyoncé de Tiffany Diamond, een iconische halsketting van meer dan honderd karaat aan diamanten. Het bijzondere juweel is van onschatbare waarde en werd enkel nog door Audrey Hepburn en Lady Gaga gedragen. Toch deed de campange niet alleen om die reden heel wat stof opwaaien. Het koppel poseert ook voor een groot schilderij van Jean-Michel Basquiat dat nooit eerder publiekelijk vertoond werd. Kunstliefhebbers vinden het niet kunnen dat cultureel erfgoed gebruikt wordt voor een commerciële stunt waar bloeddiamanten bij betrokken zijn.

Het bewuste reclamebeeld © Tiffany & Co.

Parijs heropent

In mei gaat de Bourse de Commerce open in Parijs na een pittige maar geslaagde restauratie en redesign van Tandao Ando. Er kwamen tien tentoonstellingsruimtes, een auditoriaum, een geluidsstudio, een restaurant en zelfs een meditatieruimte. Vanaf nu kan je er de kunstcollectie van luxepaus François Pinault bekijken. Enkele maanden later opent ook het legendarische luxehuis Samaraitain opnieuw de deuren. Veel elementen van hodnervijftig jaar geleden werden behouden, maar de gevel is spiksplitnernieuw.

Bourse de commerce © Getty Images

De geven van La Samaritaine © Getty Images

Park in het water

New York kreeg er een nieuwe groene trekpleister bij. Pier 55 ligt in Chelsae New York, oftewel Little Island en is een gloednieuw, futuristisch stadspark in de Hudson River. Een wandeling in dit park brengt je langs 35 soorten bomen, 65 soorten struiken en honderden andere plantensoorten. Het is een proejct van miljonair Barry Diller en zijn vrouw, modeontwerpster Diane von Furstenberg. Het ontwerp van dehand van architect Thomas Heatherwick is geïnspireerd op een blad dat op het water drijft.

. © Getty Images

Overal regenbogen

Nadat de Hongaarse regering van Viktor Orban in juni een wet instemt die een verbod inhoudt op de promotie van wat zijn LGBTQ-ideeën vinden, wil de Duitse voetbalbond het stadion waar die Mannschaft tegen de ploeg van Hongarije zal spelen in het kader van de Euro 2021 in regenboorkleuren doen oplichten. Dat mag niet van UEFA en dus beslissen heel wat andere Duitse clubs hun stadion in de LGBTQ-kleuren te hullen. In eigen land doet de Gentse Ghelamco Arena mee.

. © Getty Images

. © Getty Images

Prinsessenjurk

Delphine van Saksen-Coburg is voor het eerst uitgenodigd voor de viering van de nationale feestdag in België. De kersverse prinses draagt een statement jurk met Afrikaanse print van Erratum Fashion, het modelabel van de Belgisch-Guineese ontwerpster Siré Kaba.

Lees ook: Spraakmakende jurk van prinses Delphine staat te koop in Brussels pop-upzaak

. © Getty Images

Mode-icoon Iris Apfel is honderd

Het flamboyante stijlicoon Iris Apfel werd honderd op 29 augustus. H&M viert de verjaardag van de Amerikaanse zakenvrouw, interieurontwerpster en modemuze met een samenwerking.

. © H&M

De comeback van Ann Demeulemeester in Antwerpen

Na enkele woelige jaren maakt Ann Demeulemeester een nieuwe start. In september heropende de totaal vernieuwde boetiek in Antwerpen. Het design is van Patrick Robyn, al meer dan veertig jaar de compagnon de route van Ann. Ook de ontwerper zelf is weer betrokken bij haar merk, zij het niet achter de tekentafel.

Lees hier het interview met Ann Demeulemeester.

Ann Demeulemeester © Victor Robyn

De opvallendste looks van het MET gala

Het thema van de kostuumexpo in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art is dit jaar 'In America: A Lexicon of Fashion'. Traditiegetrouw wordt deze tentoonstelling geopend met een heus kostuumgala, waarvan de opbrengst naar het museum gaat. Popster Billie Eilish viel op met haar Marilyn Monroe-look van Oscar de la Renta, terwijl Kim Kardashian letterlijk van kop tot teen bedekt werd door haar nauwaansluitende Balenciaga-jurk.

Herbekijk hier meer opvallende looks van het MET gala.

Billie Eilish in Oscar in Oscar de la Renta © Getty

Kim Kardashian in Balenciaga © Getty

Heropening van het modemusem in Antwerpen

Na maar dan drie jaar ijverig renoveren heropent het modemuseum in Antwerpen opnieuw de deuren in september. Er is enorm veel persaandacht en de eerste expo's lopen als een trein, maar jammer genoeg moet het museum enkele weken later alweer de deuren sluiten door problemen met de verluchting.

© SONJA DE WOLF

Gedumpte kleding in de woestijn

De Atacama in het noorden van Chili is het droogste woestijngebied ter wereld. Elk jaar arriveert er minstens 59.000 ton aan tweedehandskleding of onverkochte kledij. Een deel wordt doorverkocht, maar 39.000 ton belandt in de woestijn, waar het veel schade aanricht. De beelden van die chaos gingen dit jaar de wereld rond.

De Atacama woestijn in Chili kreunt onder de tonnen kleding die er worden gedumpt © BELGA IMAGES

Virgil Abloh sterft

Eind november sterft Virgil Abloh onverwacht op 41-jarige leeftijd. Met zijn dood verliest de mode een monument. Online regent het reacties en medeleven, zijn graf wordt bedolven onder bloemen. Herlees hier wat de iconische onterwerper betekend heeft voor de modewereld.

. © Getty Images

Lichtpuntjes

Het noorderlicht behoort tot de mooiste natuurfenomenen op aarde, maar het valt niet mee om het goed op foto's vast te leggen. Deze fotografen slaagden daar uitstekend in en winnen de 'Northern Lights Photographer of the Year' wedstrijd.

. © Marc Adamus

Zweeds Lapland © Stefano Astorri

Meer beelden kan je hier bekijken.

And just like that: de dubieuze comeback van SATC

De fameuze reboot van Sex and the City had heel wat voeten in de aarde. Op de trailer alleen al was er ontzettend veel kritiek en er verschenen nog voor And Just Like That gelanceerd was al hele analyses over hoe het viertal (nu slechts een trio) de tand des tijds zou overleven. Knack Weekend bekeek de eerste vier aflveringen, bij ons te zien op Streamz. Herlees hier de analyse.

Miranda, Carrie & Charlotte © HBO Max

