Het thema van de kostuumexpo in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art is dit jaar 'In America: A Lexicon of Fashion'. Traditiegetrouw wordt deze tentoonstelling geopend met een heus kostuumgala, waarvan de opbrengst naar het museum gaat. Dit jaar mochten Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka en Amanda Gorman het evenement mee hosten.

Het bal zag het levenslicht in 1948 toen uitgeefster Eleanor Lambert de high society van New York uitnodigde om haar beste beentje voor te zetten en diep in haar geldbuidel te tasten. In de moderne hoedanigheid komen acteurs, muzikanten en stijlvol modevolk samen om een duit in het zakje van het museum te doen. Het gala is sinds de jaren zeventig en tachtig uitgegroeid tot een van dé modemomenten van het jaar. Dat hebben we vooral te danken aan de iconische moderedactrice Diana Vreeland, die de organisatie van het evenement op zich nam. Sinds 1995 is Anna Wintour, hoofdredactrice van Vogue, de gastvrouw van de avond. Ze nodigt ieder jaar mensen uit om het bal samen met haar te hosten. Dit jaar keek ze naar Gen Z om het feest een modern cachet te geven.

De jonge hosts: Amanda Gorman, Timothée Chalamet, Naomi Osaka, Billie Eilish © Getty

Het thema van 2021 'In America: A Lexicon of Fashion' werd niet even goed begrepen door iedereen of zelfs gewoon met de voeten getreden. Anderen grepen het thema dan weer aan om te tonen wat er mis is met het hedendaagse Amerika en welke hordes het land nog moet nemen. De ene ster koos voor een subtiele boodschap, de andere voor een letterlijke slogan.

Neem een duik in de meest opvallende, spraakmakende en krachtige looks van het Met Gala 2021.

Dan Levy

Dan Levy © Getty

David Rose, het personage van Dan Levy in Schitt's Creek, zou helemaal wild worden van een uitnodiging voor het Met Gala. Maar ook Levy zelf was behoorlijk enthousiast. Op voorhand was hij naar eigen zeggen wel wat nerveus dat hij ergens alleen in een hoekje zou staan. Gelukkig kon hij rekenen op Jonathan Anderson van Loewe en JW Anderson om hem te voorzien van een soort superheldenlook en stevige stappers.

Geïnspireerd door de tentoonstelling en het thema van het gala, werkte Levy samen met Anderson aan een ensemble dat 'de veerkracht, de liefde en de vreugde' van de LGBTQ+ gemeenschap viert. Anderson liet zich voor de creatie inspireren door de Amerikaanse kunstenaar en AIDS-activist David Wojnarowicz, wiens werk de systematische onderdrukking van homo's aan de kaak stelde. Door 'Fuck You F--got Fucker' (1984) en en 'Untitled (One Day This Kid...)' (1990-91) te bewerken voor Levy's Met gala look, wilden Levy en Anderson de thema's van de kunstenaar weerspiegelen en eraan herinneren dat we als maatschappij nog een hele weg af te leggen hebben voor we onszelf echt een inclusieve samenleving mogen noemen.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton en zijn genodigden © Getty

De Britse Formule 1-piloot Lewis Hamilton telde heel wat geld neer voor een tafel tijdens het Met Gala zodat hij jong, zwart talent kon uitnodigen. Tafels bij de Met kosten meer dan 30.000 dollar en meestal worden ze gekocht door grote ontwerpers of modehuizen. Zij nodigen de beroemdheden uit die ze voor die avond kleden. Hierdoor is het moeilijk voor opkomende ontwerpers en sterren om indruk te maken op het evenement dat de grootste avond van de mode wordt genoemd.

Hamilton werd vergezeld door de Amerikaanse ontwerper Kenneth Nicholson, die het maatpak ontwierp dat Hamilton droeg. Daarnaast nodigde Hamilton ook stylist Law Roach, ontwerpers Theophilio en Jason Rembert, model Alton Mason, zangeres Kehlani en atleten Miles Chamley-Watson en Sha'Carri Richardson uit.

Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez met een niet mis te verstane boodschap: 'Tax the Rix' © Getty

Tijdens haar eerste Met Gala koos democrate Alexandria Ocasio-Cortez voor een jurk en bijpassende handtas met een duidelijke politieke boodschap: Tax the Rich. Aangezien ze op de hoogmis van de mode was, omringd door enkele van de machtigste, beroemdste en rijkste mensen ter wereld, zal haar boodschap wel zijn aangekomen. Het congreslid ging aankloppen bij Aurora James van Brother Vellies voor het ontwerp.

'We kunnen nooit te comfortabel worden aan onze plaatsen aan de tafel wanneer ze eenmaal zijn uitgedeeld,' klonk het bij Aurora James, oprichter en creatief directeur van Brother Vellies en de oprichter van de 15 Percent Pledge. 'We moeten onszelf altijd blijven pushen, onze collega's pushen, de cultuur pushen en het land vooruitduwen. Mode verandert, Amerika verandert. En wat dit thema betreft, denk ik dat Alexandria en ik een geweldige belichaming zijn van de taal die mode moet overwegen toe te voegen aan het algemene lexicon als we werken aan een duurzamere, inclusieve en mondigere toekomst.'

Kim Kardashian

Kim Kardashian in Balenciaga © Getty

Kim Kardashian pakte het helemaal anders aan dan gewoonlijk. In haar gitzwarte Balenciaga-jurk met bijpassend verhullend masker en sleep liet ze de andere gasten gokken. Dat haar zus Kendall in de buurt bleef, duwde het publiek in de juiste richting. Deze look, die haar gelaatstrekken en lichaamsbouw volledig verhulde, gaf de realityster iets wat ze al lang niet meer heeft gehad: anonimiteit. Aan haar zijde wandelde een eveneens verhuld figuur, waardoor er even getwijfeld werd of Kanye mee was gekomen. Niets bleek minder waar: het was Balenciaga-ontwerper Demna Gvasalia.

Amanda Gorman

Amanda Gorman © Getty

Dichter en activist Amanda Gorman is een van de co-hosts van het Met Gala 2021. Zij koos voor een felblauwe jurk en een clutch in de vorm van een boek, met de boodschap 'Give us your tired', een verwijzing naar het Vrijheidsbeeld-gedicht. Gorman combineerde in deze look haar liefde voor literatuur, mode en diversiteit.

In een interview met Vogue op de rode loper legde Gorman uit dat ze met haar ensemble wilde laten zien hoe gastvrij Amerika zou moeten zijn.

Megan Rapinoe

Megan Rapinoe © Getty

De Amerikaanse voetbalster droeg een pak in de kleuren van de Amerikaanse vlag, maar het meest opvallende aan haar look was toch haar tasje waar 'In gay we trust' op prijkt, een vette knipoog naar 'In God we trust'. Rapinoe spreekt zich steevast uit tegen onrecht en het is dus ook niet verwonderlijk dat ze op een evenement als dit haar mening verkondigt via mode.

Lil Nas X

Lil Nas X © Getty

De artiest ging pas nog aan de haal met de hoofdprijs tijdens de MTV Video Music Awards en ook tijdens het Met Gala koos hij voor goud. Zijn look bestond uit verschillende lagen - hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door Lady Gaga. Lil Nas X ging van een gewaad naar een harnas en vervolgens naar een jumpsuit.

Naomi Osaka

Naomi Osaka © Getty

Naomi Osaka werd gekleed door Louis Vuitton. Geen verrassing aangezien de tenniskampioene een van de ambassadeurs is van het merk. Ontwerper Nicolas Ghesquière sloeg de handen in elkaar met Mari, de zus van Naomi. Het modehuis baseerde zich voor de print immers op een digitaal kunstwerk van Mari. Als je goed kijkt kan je er een koi in herkennen, de Japanse siervis. Op deze manier verwijzen de zussen naar hun herkomst. Het opvallende kapsel van Naomi trok ook de aandacht.

Billie Eilish

Billie Eilish in Oscar in Oscar de la Renta © Getty

Het Amerikaanse popfenomeen Billie Eilish liet haar geliefde streetwear aan de haak hangen voor het Met Gala. Ze doste zich uit in een Marilyn Monroe-achtige tulejurk van Oscar de la Renta. Zeer retro Hollywood, inclusief kapsel.

Billie Eilish wist het merk ook te overtuigen om te stoppen met de verkoop van bont. De ster is veganist en dierenrechtenactivist en wilde enkel met het merk in zee gaan als ze geen bont meer zouden verkopen. Mission accomplished.

Carolyn B. Maloney

Carolyn B. Maloney © Getty

Alexandria Ocasio-Cortez was niet de enige Amerikaanse democrate die haar boodschap op haar jurk liet printen. Ook de 75-jarige Carolyn B. Maloney liet niets aan de twijfel over: Equal Rights For Women. De kleuren van de jurk waren ook symbolisch, aangezien het congreslid koos voor paars, wit, groen en goud, een verwijzing naar de Suffragettebeweging.

Rihanna en Asap Rocky

A$AP Rocky en Rihanna © Getty

Ze lieten eindeloos lang op zich wachten, maar daagden dan toch nog op om de rode loper af te sluiten. Rihanna en Asap Rocky weten hoe ze de aandacht op zich moeten vestigen. Rihanna koos voor een jas en hoed van Balenciaga en haar wederhelft hulde zich in een soort deken van ERL.

Cara Delevingne

Cara Delevingne © Getty

De Britse Cara Delevingne werd gekleed door Maria Grazia Chiuri van Dior. Ze kreeg een wit ensemble aangemeten met een duidelijke boodschap: doorboor het patriarchaat.

Het bal zag het levenslicht in 1948 toen uitgeefster Eleanor Lambert de high society van New York uitnodigde om haar beste beentje voor te zetten en diep in haar geldbuidel te tasten. In de moderne hoedanigheid komen acteurs, muzikanten en stijlvol modevolk samen om een duit in het zakje van het museum te doen. Het gala is sinds de jaren zeventig en tachtig uitgegroeid tot een van dé modemomenten van het jaar. Dat hebben we vooral te danken aan de iconische moderedactrice Diana Vreeland, die de organisatie van het evenement op zich nam. Sinds 1995 is Anna Wintour, hoofdredactrice van Vogue, de gastvrouw van de avond. Ze nodigt ieder jaar mensen uit om het bal samen met haar te hosten. Dit jaar keek ze naar Gen Z om het feest een modern cachet te geven.Het thema van 2021 'In America: A Lexicon of Fashion' werd niet even goed begrepen door iedereen of zelfs gewoon met de voeten getreden. Anderen grepen het thema dan weer aan om te tonen wat er mis is met het hedendaagse Amerika en welke hordes het land nog moet nemen. De ene ster koos voor een subtiele boodschap, de andere voor een letterlijke slogan. Neem een duik in de meest opvallende, spraakmakende en krachtige looks van het Met Gala 2021. Dan Levy David Rose, het personage van Dan Levy in Schitt's Creek, zou helemaal wild worden van een uitnodiging voor het Met Gala. Maar ook Levy zelf was behoorlijk enthousiast. Op voorhand was hij naar eigen zeggen wel wat nerveus dat hij ergens alleen in een hoekje zou staan. Gelukkig kon hij rekenen op Jonathan Anderson van Loewe en JW Anderson om hem te voorzien van een soort superheldenlook en stevige stappers. Geïnspireerd door de tentoonstelling en het thema van het gala, werkte Levy samen met Anderson aan een ensemble dat 'de veerkracht, de liefde en de vreugde' van de LGBTQ+ gemeenschap viert. Anderson liet zich voor de creatie inspireren door de Amerikaanse kunstenaar en AIDS-activist David Wojnarowicz, wiens werk de systematische onderdrukking van homo's aan de kaak stelde. Door 'Fuck You F--got Fucker' (1984) en en 'Untitled (One Day This Kid...)' (1990-91) te bewerken voor Levy's Met gala look, wilden Levy en Anderson de thema's van de kunstenaar weerspiegelen en eraan herinneren dat we als maatschappij nog een hele weg af te leggen hebben voor we onszelf echt een inclusieve samenleving mogen noemen. Lewis HamiltonDe Britse Formule 1-piloot Lewis Hamilton telde heel wat geld neer voor een tafel tijdens het Met Gala zodat hij jong, zwart talent kon uitnodigen. Tafels bij de Met kosten meer dan 30.000 dollar en meestal worden ze gekocht door grote ontwerpers of modehuizen. Zij nodigen de beroemdheden uit die ze voor die avond kleden. Hierdoor is het moeilijk voor opkomende ontwerpers en sterren om indruk te maken op het evenement dat de grootste avond van de mode wordt genoemd.Hamilton werd vergezeld door de Amerikaanse ontwerper Kenneth Nicholson, die het maatpak ontwierp dat Hamilton droeg. Daarnaast nodigde Hamilton ook stylist Law Roach, ontwerpers Theophilio en Jason Rembert, model Alton Mason, zangeres Kehlani en atleten Miles Chamley-Watson en Sha'Carri Richardson uit. Alexandria Ocasio-CortezTijdens haar eerste Met Gala koos democrate Alexandria Ocasio-Cortez voor een jurk en bijpassende handtas met een duidelijke politieke boodschap: Tax the Rich. Aangezien ze op de hoogmis van de mode was, omringd door enkele van de machtigste, beroemdste en rijkste mensen ter wereld, zal haar boodschap wel zijn aangekomen. Het congreslid ging aankloppen bij Aurora James van Brother Vellies voor het ontwerp. 'We kunnen nooit te comfortabel worden aan onze plaatsen aan de tafel wanneer ze eenmaal zijn uitgedeeld,' klonk het bij Aurora James, oprichter en creatief directeur van Brother Vellies en de oprichter van de 15 Percent Pledge. 'We moeten onszelf altijd blijven pushen, onze collega's pushen, de cultuur pushen en het land vooruitduwen. Mode verandert, Amerika verandert. En wat dit thema betreft, denk ik dat Alexandria en ik een geweldige belichaming zijn van de taal die mode moet overwegen toe te voegen aan het algemene lexicon als we werken aan een duurzamere, inclusieve en mondigere toekomst.'Kim KardashianKim Kardashian pakte het helemaal anders aan dan gewoonlijk. In haar gitzwarte Balenciaga-jurk met bijpassend verhullend masker en sleep liet ze de andere gasten gokken. Dat haar zus Kendall in de buurt bleef, duwde het publiek in de juiste richting. Deze look, die haar gelaatstrekken en lichaamsbouw volledig verhulde, gaf de realityster iets wat ze al lang niet meer heeft gehad: anonimiteit. Aan haar zijde wandelde een eveneens verhuld figuur, waardoor er even getwijfeld werd of Kanye mee was gekomen. Niets bleek minder waar: het was Balenciaga-ontwerper Demna Gvasalia. Amanda GormanDichter en activist Amanda Gorman is een van de co-hosts van het Met Gala 2021. Zij koos voor een felblauwe jurk en een clutch in de vorm van een boek, met de boodschap 'Give us your tired', een verwijzing naar het Vrijheidsbeeld-gedicht. Gorman combineerde in deze look haar liefde voor literatuur, mode en diversiteit. In een interview met Vogue op de rode loper legde Gorman uit dat ze met haar ensemble wilde laten zien hoe gastvrij Amerika zou moeten zijn. Megan RapinoeDe Amerikaanse voetbalster droeg een pak in de kleuren van de Amerikaanse vlag, maar het meest opvallende aan haar look was toch haar tasje waar 'In gay we trust' op prijkt, een vette knipoog naar 'In God we trust'. Rapinoe spreekt zich steevast uit tegen onrecht en het is dus ook niet verwonderlijk dat ze op een evenement als dit haar mening verkondigt via mode.Lil Nas XDe artiest ging pas nog aan de haal met de hoofdprijs tijdens de MTV Video Music Awards en ook tijdens het Met Gala koos hij voor goud. Zijn look bestond uit verschillende lagen - hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door Lady Gaga. Lil Nas X ging van een gewaad naar een harnas en vervolgens naar een jumpsuit. Naomi OsakaNaomi Osaka werd gekleed door Louis Vuitton. Geen verrassing aangezien de tenniskampioene een van de ambassadeurs is van het merk. Ontwerper Nicolas Ghesquière sloeg de handen in elkaar met Mari, de zus van Naomi. Het modehuis baseerde zich voor de print immers op een digitaal kunstwerk van Mari. Als je goed kijkt kan je er een koi in herkennen, de Japanse siervis. Op deze manier verwijzen de zussen naar hun herkomst. Het opvallende kapsel van Naomi trok ook de aandacht. Billie EilishHet Amerikaanse popfenomeen Billie Eilish liet haar geliefde streetwear aan de haak hangen voor het Met Gala. Ze doste zich uit in een Marilyn Monroe-achtige tulejurk van Oscar de la Renta. Zeer retro Hollywood, inclusief kapsel. Billie Eilish wist het merk ook te overtuigen om te stoppen met de verkoop van bont. De ster is veganist en dierenrechtenactivist en wilde enkel met het merk in zee gaan als ze geen bont meer zouden verkopen. Mission accomplished.Carolyn B. MaloneyAlexandria Ocasio-Cortez was niet de enige Amerikaanse democrate die haar boodschap op haar jurk liet printen. Ook de 75-jarige Carolyn B. Maloney liet niets aan de twijfel over: Equal Rights For Women. De kleuren van de jurk waren ook symbolisch, aangezien het congreslid koos voor paars, wit, groen en goud, een verwijzing naar de Suffragettebeweging. Rihanna en Asap RockyZe lieten eindeloos lang op zich wachten, maar daagden dan toch nog op om de rode loper af te sluiten. Rihanna en Asap Rocky weten hoe ze de aandacht op zich moeten vestigen. Rihanna koos voor een jas en hoed van Balenciaga en haar wederhelft hulde zich in een soort deken van ERL. Cara DelevingneDe Britse Cara Delevingne werd gekleed door Maria Grazia Chiuri van Dior. Ze kreeg een wit ensemble aangemeten met een duidelijke boodschap: doorboor het patriarchaat.