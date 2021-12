Dit zijn de mooiste foto's van het noorderlicht van het jaar

Het is niet eenvoudig om het dansende kleurrijke noorder- of zuiderlicht goed te fotograferen. In de eerste plaats moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn, het juiste fotomateriaal hebben, de beste compositie kiezen....

Lees ook: Zo maak je de mooiste foto's van het noorderlicht

De reis- en fotografieblog Capture the Atlas reikt ieder jaar prijzen uit aan fotografen die erin slagen het mooie natuurverschijnsel op beeld vast te leggen. De winnende foto's werden dit jaar gemaakt in landen als IJsland, Rusland, Noorwegen, Canada, Nieuw-Zeeland en Canada. Nog meer finalisten kan je bekijken op Capture the Atlas.

Het noorderlicht (aurora borealis) is op het noordelijk halfrond te zien tussen september en april en van maart tot september word je op het zuidelijk halfrond getrakteerd op het zuiderlicht (aurora australis). De beste tijd zijn de twee equinoxen: de momenten waarop de zon loodrecht op de Evenaar staat, rond 20 maart en rond 20 september. Je moet ook op een donkere plaats zijn waar weinig lichtvervuiling het beeld verstoort en het weer moet meewerken. De meeste kans op een onbewolkte lucht heb je in Yukon en Northwestern Territories in Canada en in Lapland. In IJsland en Noorwegen is het weer minder voorspelbaar.

Volgens Capture the Atlas zijn dit de tien beste plaatsen om te genieten van het noorder- of zuiderlicht:

1. Het zuiden van IJsland

2. Whitehorse in Yukon, Canada

3. Tromso in Noorwegen

4. Fairbanks in Alaska

5. Rovaniemi in Finland

6. Kiruna in Zweden

7. Murmansk in Rusland

8. Ilulissat in Groenland

9. Dunedin in Schotland

10. Tasmanië in Australië







Noorderlicht © Virgil Reglioni Het noorden van Noorwegen







Noorderlicht © Stefano Astorri Zweeds Lapland







Noorderlicht © Stefan Liebermann IJsland







Noorderlicht © Sergey Korolev Kola schiereiland in Rusland







Noorderlicht © Olii Sorvari Finland







Noorderlicht © Marybeth Kiczenski Wisconsin in de VS







Noorderlicht © Marc Adamus Alaska







Noorderlicht © Larryn Rae Lake Tekapo in Nieuw-Zeeland







Noorderlicht © Joshua Snow Yukon in Canada







Noorderlicht © Jeroen Van Nieuwenhove IJsland







Noorderlicht © Giulio Cobianchi Lofoten in Noorwegen







Noorderlicht © Froydis Dalheim Senja in Noorwegen







Noorderlicht © David Oldenhof Tasmanië







Noorderlicht © Aleksey R. Murmansk in Rusland