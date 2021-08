Siré Kaba, de ontwerpster achter het spraakmakende kleedje van prinses Delphine, houdt momenteel een pop-up in de Brusselse conceptstore JOY UP.

Erratum Fashion, zo heet het label van de 36-jarige Siré Kabba uit Molenbeek. Toen ze onlangs voor prinses Delphine op de nationale feestdag een jurk ontwierp, ging die viraal. Nu staat dat kleedje te koop in een pop-up store in het hartje van Brussel.

Aanvankelijk was Erratum Fashion enkel een webwinkel. 'Ik kreeg wel eens klanten over de vloer, maar dat was zeer kleinschalig en enkel op afspraak', vertelt de modeontwerpster. 'Maar sinds de nationale feestdag staat mijn wereld ondersteboven. Mijn merk bestaat al vijf jaar, maar ik word nu pas gezien. Ik kan het nog steeds niet geloven'. Nu is Siré op zoek naar een definitieve showroom en wil ze haar zaak uitbreiden. De pop-up, die momenteel plaatsvindt in JOY UP in Brussel, beschouwt Siré als een tussenstop. Daar stelt ze haar beperkte collectie voor aan het publiek. 'Het is een gigantisch succes, ik krijg ontzettend veel positieve reacties', vertelt ze.

Siré Kaba (36) © Aylin Koksal

Lees verder onder de foto.

En dat het kleedje van Delphine daar ook te koop staat, is ook mooi meegenomen. 'Maar wie één wil scoren, moet zich wel haasten. Ik heb deze jurk in beperkte aantallen ontworpen. En telkens ook in andere kleuren', vertelt Siré. 'Het model dat prinses Delphine droeg, verkoopt als zoete broodjes.' Haasten is de boodschap, dus.

Wie het pop-upzaakje JOY UP wil bezoeken, kan dat nog tot 22 augustus op de Hertogstraat in Brussel.

Erratum Fashion, zo heet het label van de 36-jarige Siré Kabba uit Molenbeek. Toen ze onlangs voor prinses Delphine op de nationale feestdag een jurk ontwierp, ging die viraal. Nu staat dat kleedje te koop in een pop-up store in het hartje van Brussel. Aanvankelijk was Erratum Fashion enkel een webwinkel. 'Ik kreeg wel eens klanten over de vloer, maar dat was zeer kleinschalig en enkel op afspraak', vertelt de modeontwerpster. 'Maar sinds de nationale feestdag staat mijn wereld ondersteboven. Mijn merk bestaat al vijf jaar, maar ik word nu pas gezien. Ik kan het nog steeds niet geloven'. Nu is Siré op zoek naar een definitieve showroom en wil ze haar zaak uitbreiden. De pop-up, die momenteel plaatsvindt in JOY UP in Brussel, beschouwt Siré als een tussenstop. Daar stelt ze haar beperkte collectie voor aan het publiek. 'Het is een gigantisch succes, ik krijg ontzettend veel positieve reacties', vertelt ze. Lees verder onder de foto.En dat het kleedje van Delphine daar ook te koop staat, is ook mooi meegenomen. 'Maar wie één wil scoren, moet zich wel haasten. Ik heb deze jurk in beperkte aantallen ontworpen. En telkens ook in andere kleuren', vertelt Siré. 'Het model dat prinses Delphine droeg, verkoopt als zoete broodjes.' Haasten is de boodschap, dus.Wie het pop-upzaakje JOY UP wil bezoeken, kan dat nog tot 22 augustus op de Hertogstraat in Brussel.