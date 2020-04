In supermarkten wordt er vooral toiletpapier gehamsterd. Online zijn Belgische consumenten vooral op zoek naar koelkasten, tondeuses, broodbakmachines en IT-materiaal. Dat blijkt uit cijfers van Krëfel en bol.com.

Krëfel verkoopt online volgens woordvoerder Frédéric Berghmans al een paar weken meer koelkasten en diepvriezers. Door thuiswerk en thuisonderwijs zit ook de verkoop van IT-producten zoals laptops, schermen en webcams in de lift. Ook broodmachines en tondeuses gaan bij Krëfel vaker over de virtuele toonbank. 'Dat is wellicht deels te verklaren door de sluiting van de kappers', klinkt het bij de elektroketen, die geen exacte cijfers geeft.

Ook bij bol.com gaan de tondeuses, vriezers en broodbakmachines als zoete broodjes over de toonbank. De afgelopen twee weken ging de verkoop van vriezers maal acht, die van broodbackmachines maal zeven en de die van de tondeuzes en videospelconsoles maal twee.

Lokale handel

Bol.com geeft ook aan dat zijn samenwerking met Belgische lokale ondernemers nog nooit zo belangrijk was. 'In vergelijking met vorig jaar zien we dat twee tot drie keer zoveel Belgische ondernemers die met ons in zee willen gaan. De verkoop van Belgische producten via bol.com groeide de afgelopen weken vijf keer zo hard als in dezelfde periode vorig jaar', aldus bol.com.

Bovendien spelen de Belgische ondernemers erg goed in op de behoeftes van de klant. 'We zien dan de Belgische klanten van bol.com de afgelopen weken twee keer zoveel bij Belgische partnres kochten in vergelijking met vorig jaar.' Vooral zaden, puzzels, cartridges, film- of tv-series zijn populair bij Belgische klanten.

