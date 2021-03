'Dikke mensen worden aangemoedigd om meer te sporten, maar als een bekend sportmerk een campagne lanceert met een dikke yogi is het plots walgelijk,' schrijft Marijne Van Boeckel naar aanleiding van de nieuwe Adidas-campagne met Jessamyn Stanley.

Recent lanceerde sportmerk Adidas zijn nieuwe FORMOTION collectie. Niks nieuws onder zon, ware het niet dat het model dat de nieuwe lijn presenteert plussize yogi en activist Jessamyn Stanley is. Met de nieuw lijn breidt Adidas namelijk zijn collectie uit tot maat 3XL, waarmee het merk een groot nieuw potentieel publiek tracht te verleiden.

De reacties op de video bleven niet lang uit: 'Walgelijk', 'Dit is abnormaal', 'Obesitas wordt weer gepromoot' en 'Moet dit nu echt?' Wel, mensen, ja, dit moet wel degelijk écht.

Want wie denkt aan sporten en bewegen, denkt automatisch aan slanke mensen. Niet onlogisch, aangezien we bestookt worden met video's en foto's van mensen met een maatje 36 die zich in het zweet werken in de fitnessclub en op de looppiste. Moet ik hieruit de conclusie trekken dat alleen maar slanke mensen aan sport doen?

Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen, ongeacht je gewicht of kledingmaat

Nee, natuurlijk niet. Ik - en hopelijk jij nu ook- weet wel beter. Sporten is fijn, zorgt voor endorfines en ontspant. Talloze studies tonen aan dat sporten mensen gelukkiger maakt. Daarnaast dragen de talloze haatreacties bij aan het stigma dat dikkere mensen ongezond en lui zijn. Onderzoek wijst uit dat fatphobia (de discriminatie naar dikke mensen toe) een negatief effect heeft op de hulpverlening door medische professionals, wat ook kan leiden tot meer stress bij de patiënten. Deze stress veroorzaakt een hogere bloeddruk én een hoger level aan cortisol. Op lange termijn kan deze vorm van stigmatisering bij patiënten angst veroorzaken en zelfs leiden tot middelenmisbruik. Vetfobische opmerkingen hebben dus het tegenovergestelde effect: ze zorgen er niet voor dat mensen met een maatje meer gezonder worden, maar net ongezonder, zowel fysiek als mentaal.

Nergens spoort plussize yogi Jessamyn mensen aan om naar hun dichtstbijzijnde fastfood keten te gaan, om ongezond te eten en nooit meer te bewegen. Ze heeft het net over de kracht van sporten en de drempels die mensen met overgewicht ervaren om tot sporten te komen, zoals kledij vinden in hun maat. Hoe is dat obesitas promoten?

Verder is het belangrijk om ook de coronapandemie in het achterhoofd te houden. Vanaf maart 2020 wees de hele wereld naar dikke mensen omdat ze in grote getalen op de intensieve zorg lagen, over hoe streng diëten ons zal beschermen, over hoe we gezond moeten eten en sporten om ons immuunsysteem te boosten. Waar er onvoldoende rekening mee wordt gehouden, zijn de drempels die hiermee gepaard gaan. Opnieuw wordt de schuld gelegd bij de dikkere persoon, in plaats van te kijken naar de maatschappelijke, socio-culturele context. Er wordt op de man gespeeld, in plaats van op de bal. Fitnesscentra sloten de deuren omwille van covid-19, verse voeding is duur, sportkleding vinden in maat 3XL is niet simpel en holistisch bezig zijn met gezondheid kost tijd en mentale veerkracht. Met al deze zaken worden door een groot publiek niet geen rekening gehouden. Het lijkt gemakkelijker om met de vinger te wijzen.

Ook tijdens de coronapandemie wordt de schuld gelegd bij de dikkere persoon, in plaats van te kijken naar de maatschappelijke, socio-culturele context

Het belang van sporten kan natuurlijk niet ontkend worden. Sporten maakt ook mij gelukkig. Al enkele jaren zwem ik meerdere keren per week in het zwembad om de hoek samen met een goede vriend. Gewoon omdat ik het leuk vind. Alleen was het ook voor mij niet altijd makkelijk om sportieve zwemkledij te vinden in mijn maat (48/50). Het is iets waar veel andere mensen met overgewicht mee te maken krijgen: ze willen vaak wel sporten, maar vinden geen goede outfits in een 3XL, 4XL - of groter. Als ze die al vinden, zijn ze vaak ook nog eens erg duur, een legging van om en bij de 100 euro is hierbij geen uitzondering.

Hoeveel artikels verschijnen er niet over de problematiek van de obesitasepidemie die het Westen in haar greep houdt? Dikke mensen worden aangemoedigd om zoveel mogelijk te sporten. Maar als een internationaal bekend sportmerk vervolgens een campagne lanceert met een dikke yogi in de hoofdrol, is het plots walgelijk en abnormaal.

Jessamyn Stanley roept op om de sportwereld inclusiever te maken en minder vetfobisch. Dus, als je nog eens aan sporten denkt, denk dan aan haar: een zwarte, dikke vrouw met een passie voor yoga. Of aan mij: een dikke witte vrouw die haar passie heeft gevonden in het zwemmen.

Waar je ook aan denkt, laat je vooroordelen achterwege. Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen, ongeacht je gewicht of kledingmaat.

