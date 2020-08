Door de impact van de coronapandemie zullen miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden nooit nog voet zetten op hun schoolterrein. Om die permanente lockdown te stoppen, lanceert Plan International België de campagne 'Nooit meer school?'.

Tot voor de coronacrisis was er een positieve trend voor meisjesonderwijs zichtbaar, maar veel van deze inspanningen dreigen nu verloren te gaan. Na de sluiting van de scholen door de coronacrisis zullen veel jongeren aan de start van het nieuwe schooljaar weer naar school kunnen. Maar dit geldt vooral voor jongens.

Meisjes krijgen minder kansen tot onderwijs omdat van hen verwacht wordt dat ze huishoudelijke taken uitvoeren, zoals koken en poetsen of zorgen voor broers en zussen terwijl de ouders werken. Door armoede worden ze ook sneller uitgehuwelijkt en krijgen ze sneller te maken met genitale verminking en ongewenste tienerzwangerschappen. De campagne begint op 31 augustus en loopt tot 11 oktober, International Day of the Girl.

Sms-actie

Aan jongeren tussen de 15 en 24 jaar wordt gevraagd om gratis een sms te sturen naar Plan International België met daarin het woord 'SCHOOL'. Plan International België zal op 8 oktober deze berichten bundelen en aan de overheid overmaken.

