Vijfentwintig jaar na de historische Vrouwenconferentie van Beijing, is geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds niet alleen gewoon, maar ook geaccepteerd, constateren de Verenigde Naties (VN).

Er gaan nu meer meisjes naar school dan ooit, maar die opvallende vooruitgang in het onderwijs heeft zich nauwelijks vertaald in meer gelijkheid en een minder gewelddadige omgeving voor meisjes, blijkt uit een gisteren verschenen rapport van Unicef, Plan International en VN-Vrouwen.

Verkrachting

Het aantal meisjes dat niet naar school gaat, is de afgelopen twintig jaar gedaald met 79 miljoen. In de afgelopen tien jaar was het zelfs waarschijnlijker dat een meisje naar de middelbare school ging dan een jongen.

Toch is geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds 'gewoon'. In 2016 maakten vrouwen en meisjes zeventig procent uit van alle geconstateerde gevallen van mensenhandel. In de meeste gevallen ging het om seksuele uitbuiting. Maar liefst een op de twintig meisjes tussen vijftien en negentien jaar oud - ongeveer dertien miljoen - heeft in haar leven te maken gehad met verkrachting, een van de meest gewelddadige vormen van seksueel misbruik. Ook in België is de situatie ernstiger dan blijkt uit de officiële cijfers. Een rapport van Amnesty International vermeldt het getal van twintig procent als het gaat om vrouwen die ooit al verkracht werden.

Geweld is overal

'Vijfentwintig jaar geleden hebben regeringen wereldwijd beloofd zich in te zetten voor vrouwen en meisjes, maar dat is slechts deels gelukt', zegt Henrietta Fore, directeur van Unicef. Het is winst dat er nu veel meer meisjes naar school gaan. Maar de wereld 'schiet beschamend tekort als het gaat om het toerusten van meisjes met de juiste vaardigheden om niet alleen hun eigen toekomst vorm te geven, maar ook een veilig en waardig leven te kunnen leiden.'

Elk jaar trouwen twaalf miljoen meisjes voordat ze volwassen zijn

Vijfentwintig jaar na de Verklaring van Beijing is het belangrijk om regeringen te herinneren aan hun belofte, zegt Anne-Birgitte Albrectsen van Plan International. 'Opgroeiende meisjes empoweren levert de maatschappij op drie terreinen winst op. Voor de meisjes nu, voor de volwassenen die ze worden en voor de volgende generatie kinderen. Als we dit niet snappen en geen einde maken aan de discriminatie van meisjes wereldwijd, is er weinig kans dat we de gendergelijkheidsambities van de Ontwikkelingsagenda voor 2030 halen.'

Geweld tegen meisjes manifesteert zich overal - online, in de klas, thuis en buiten. Dat heeft fysieke, psychologische en sociale gevolgen. Het rapport wijst onder meer op schadelijke praktijken zoals genitale verminking en kindhuwelijken, die het leven ontwrichten van miljoenen meisjes. Elk jaar trouwen twaalf miljoen meisjes voordat ze volwassen zijn, en vier miljoen meisjes lopen het risico op genitale verminking.

Vierde Industriële Revolutie

Het rapport roept onder meer op tot een beleid dat meisjes van alle achtergronden en etniciteiten stimuleert hun stem te laten horen. Ook pleit het voor investeringen in programma's die meisjes voorbereiden op de wereld van vandaag, waarbij ook de vaardigheden horen die nodig zijn om mee te komen in de Vierde Industriële Revolutie.

Daarnaast is hernieuwde inzet nodig om een einde te maken aan gendergeweld, kindhuwelijken en genitale verminking.

