30 november: Josephine Baker, entertainer, verzetsstrijder, adoptiemoeder van twaalf kinderen en symbool van het antiracisme, wordt opgenomen in het Panthéon, 46 jaar na haar overlijden. Ze is een van de tachtig voorname Fransen die in het monument worden geëerd, en de eerste zwarte vrouw.

Zuleika Ponsen, legendarisch model én muze van onder anderen Thierry Mugler en Azzedine Alaïa, heeft één keer met Josephine Baker gewerkt, voor een show in Versailles op 27 november 1973.

...

'Het was mijn tweede baantje als model. Ik werkte voor Miss Dior, de jongere lijn van Dior. Het evenement in Versailles moest geld opbrengen voor de restauratie van het kasteel. We hebben een dag of twee gerepeteerd. Ik weet niet meer precies wat ze droeg - iets sexy, dat wel. Het is bijna vijftig jaar geleden. We maakten toen nog niet de hele tijd van alles foto's. Ik weet wel nog dat ze op een bepaald moment van achter haar piano tevoorschijn kwam. Onder haar voeten lag een bontmantel, een hermelijntje of zo, iets heel duurs. En daar sprong ze dan de hele tijd op. De man van Dior vond dat maar niks. 'Madame Baker! Non, arrêtez, ça coûte cher!' Terwijl wij niet bijkwamen van het lachen. Tijdens de repetities deed ze dat telkens opnieuw, twintig keer, veertig keer. Ik herinner me ook dat ze heel aardig was, beleefd en grappig. Ze zei wat we moesten doen, waar we moesten gaan staan. We hebben met elkaar gesproken. Maar een echt persoonlijk contact? Nee, dat niet.' De zogeheten 'Battle of Versailles' is een van de meest legendarische shows uit de modegeschiedenis, een soort van tweekamp met vijf Franse en vijf Amerikaanse ontwerpers. Josephine Baker verzorgde de muzikale begeleiding van de Franse ontwerpers. De Amerikanen brachten Liza Minnelli mee. 'Jane Birkin was er ook, en haar man, Serge Gainsbourg, dat soort lui. En Zizi Jeanmaire, die optrad in het luik van Saint Laurent. Ik was blij dat ik met Josephine kon opkomen. Ik vond haar interessanter.' 'Baker heeft zoveel gedaan in haar leven', zegt Zuleika. 'Ze heeft dit verdiend.'