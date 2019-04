E-sporthost Eefje Depoortere: 'Ik heb mijn sociale vaardigheden aan gamen te danken'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Bruggeling Eefje Depoortere (31) woont in Berlijn en presenteert de online tv-uitzendingen van de Europese toernooien rond 's werelds populairste computerspel League of Legends. Ze is ook host van gameshows over de hele wereld.

© Wouter Van Vaerenbergh