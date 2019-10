Het gebrek aan zorg voor moeders die pas zijn bevallen in een medische instelling brengt de gezondheid van vrouwen in Afrika ernstig in gevaar, zegt het Instituut van Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Uit onderzoek blijkt dat drie op tien moeders geen nazorg krijgen.

Wereldwijd bevallen steeds meer vrouwen in medische instellingen. Maar na de bevalling blijken moeders niet altijd de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dit is met name het geval in landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar de sterfte onder moeders en pasgeborenen het hoogst is, ondanks de snelle toename van bevallingen in medische centra.

In meer dan dertig landen in de regio krijgen drie op tien moeders geen medische check-up nadat ze de zorginstelling hebben verlaten, blijkt uit ondezoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Dat percentage ligt nog hoger in landen als Eswatini (voormalig Swaziland) en Tsjaad. Dit is alarmerend, zeggen de onderzoekers, omdat moedersterfte meestal gebeurt bij de bevalling of kort daarna.

Nazorg

'Het is bemoedigend dat meer vrouwen ervoor kiezen om in een gezondheidsinstelling te bevallen, vooral omdat levensreddende medische interventies zoals keizersneden en bloedtransfusies niet thuis kunnen plaatsvinden,' zegt Lenka Benova, ITG-onderzoeker en hoofdauteur van de nieuwe studie die de postpartumzorg bij meer dan 130.000 vrouwen in de regio in kaart bracht.

'In landen waar vrouwen de gezondheidsinstelling vijf tot zes uur na de bevalling verlaten, is het van levensbelang dat ze routinematig een postpartumcontrole krijgen voordat ze worden ontslagen en dat deze zorg ook daarna wordt verdergezet', zegt haar collega Oona Campbell. 'Waar we nu getuige van zijn, is dat de kwaliteit van de postpartumzorg die vrouwen na de bevalling ontvangen, ondermaats is.'

Aandacht verschuift

'We zien vaak dat de aandacht van de gezondheidszorg verschuift naar de baby, zodra een vrouw is bevallen,' zegt Etienne Langlois van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en één van de medeauteurs. 'De bevindingen van deze studie leveren cruciaal bewijs om het belang van hoogwaardige postnatale zorg voor zowel pasgeborenen als hun moeders in zorginstellingen benadrukken'.

'In de loop van de jaren hebben we gefocust op het essentiële belang van zorgkwaliteit tijdens de zwangerschap en het bevallingsproces, maar het is noodzakelijk om ook na de bevalling voor moeders te zorgen', zegt Benova. 'We hebben ze uit hun huizen gehaald en hen de weg getoond naar de medische instellingen. Nu is het onze verantwoordelijkheid om erover te waken dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. We moeten daarom nauwlettend opvolgen wat er gebeurt in de uren, dagen en weken na de bevalling.'