In mei 2020 werd de online campagne #BloomForChange gelanceerd door Punt.vzw. Tal van organisaties steunden de campagne en de bijhorende beleidsnota. Op acht maart, Internationale Vrouwendag, richten de organisaties zich tot de politiek met de vraag om hun voorzet binnen te koppen.

Punt.vzw lanceerde in mei vorig jaar de campagne 'Bloom for Change', het digitale vervolg op de Mars voor Julie Van Espen. Er werd gekozen voor het symbool van bloemen omdat Julie Van Espen daar heel erg van hield. Daarnaast werden er ook beleidspunten tegen seksueel geweld opgetekend door Punt.vzw, Sensoa en tal van andere organisaties, zoals CAW Groep, 1712, Plan International, Payoke vzw, Amnesty International en Child Focus. Met deze beleidsnota wisten de organisaties meer dan 15.000 handtekeningen te verzamelen.

Diezelfde organisaties vragen op Internationale Vrouwendag opnieuw aandacht voor hun beleidsnota voor een veiligere toekomst. Er is immers nog steeds aandacht nodig voor acties tegen geweld op vrouwen. 'Voor Julie Van Espen, en voor alle andere mensen die slachtoffer werden van seksueel geweld', klinkt het bij Punt.vzw. Op acht maart 2021 richten de organisaties zich daarom collectief tot de politiek met de boodschap 'wij hebben de eerste stappen gezet, nu is het aan jullie.'

Cartooniste Laura Janssens, beter bekend als Niet Nu Laura, ontwierp dertien illustraties voor de campagne, waaronder tien afbeeldingen als visuele voorstelling van de beleidsnota. Deze illustraties worden gedeeld via sociale media. Als kers op de taart komt er ook een video op acht maart, gericht aan de beleidsmakers.

Enkele actiepunten die centraal staan in de #BloomForChange-campagne, zijn de nood aan laagdrempelige hulpverlening voor slachtoffers, de nood aan specifieke opleidingen binnen politie, justitie en hulpverlening en de nood aan geschiktere daderbehandeling.

Lees meer over de actie op bloomforchange.be en like en deel de cartoons via het Instagramprofiel van Punt.vzw.

