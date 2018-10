Anders rouwen: 'Mensen krijgen nood aan een ander soort afscheid'

Je overledene begraven met een mooie afscheidsdienst, het biedt meer troost dan mensen die het nog niet meemaakten zich kunnen voorstellen. Mensen maken er dus graag werk van, van zo'n persoonlijk afscheid. Inspiratie nodig? Dan kun je altijd storyteller Lieke Biesemans van Stories by Mabel inschakelen. Na jarenlang huwelijksceremonies te hebben uitgebouwd, wil ze zich met haar creatieve team nu ook op afscheidsvieringen toeleggen. Zij voelt een voorzichtige verschuiving in hoe we vandaag de dag afscheid nemen.

