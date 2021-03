Miljoenen vrouwen verloren vorig jaar tijdelijk de toegang tot anticonceptie, blijkt uit cijfers van de VN. Dat resulteerde in naar schatting 1,4 miljoen ongeplande zwangerschappen.

Het voorbije jaar kregen 12 miljoen vrouwen tijdelijk geen toegang tot anticonceptie. De verstoringen duurden gemiddeld 3,6 maanden, troffen vooral vrouwen in lage- en middeninkomenslanden en concentreerden zich rond april en mei, blijkt uit cijfers van het stelt het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA).

De pandemie zet gezondheidssystemen in veel van de landen onder zware druk en daardoor worden middelen en energie afgeleid van reproductieve gezondheidsdiensten. Daarbij komt nog dat de lockdown vrouwen en meisjes kan verhinderen om tot bij een gezondheidscentrum te geraken.

'Zwangerschappen stoppen niet voor een pandemie of eender welke andere crisis', zegt UNFPA-baas Natalia Kanem. 'We moeten ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes ononderbroken toegang hebben tot levensreddende anticonceptiva en gezondheidsdiensten. De vernietigende impact die covid-19 heeft gehad op miljoenen vrouwen kinderen toont het vitaal belang van die diensten aan.'

Worst-case scenario vermeden

Toch komen zijn cijfers in zekere zin ook een opluchting, want er is een veel erger scenario vermeden. In april 2020 waarschuwde onderzoek immers nog dat de pandemie tot 44 miljoen vrouwen de toegang tot anticonceptie zou ontnemen.

'Ondanks grote onderbrekingen is de internationale gemeenschap er in geslaagd om dat worst-case-scenario te vermijden', zegt Kanem. 'Van overheden tot geneesmiddelenfabrikanten en gezondheidswerkers: de toeleveringsketen voor moderne anticonceptiva heeft zich veerkrachtig getoond, en is grotendeels hersteld van de tekorten die we zagen in de eerste dagen van de pandemie.' (IPS)

