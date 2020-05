De Amerikaanse keten van luxewarenhuizen wil het grootste deel van haar schuld van vijf miljard kwijtraken. Om te overleven op lange termijn, moet het bedrijf een nieuwe weg inslaan. Dat schrijft modewebsite Business of Fashion.

Neiman Marcus, eigenaar van onder andere Bergdorf Goodman in New York en pionier in e-commerce, vraagt zijn faillissement aan. Om dat te financieren heeft Neiman van zijn schuldeisers een lening van 675 miljoen dollar aan debiteuren gekregen. De detailhandelaar wil het faillissement in het najaar beëindigen en is niet van plan massale sluitingen of liquidatieverkopen uit te voeren in zijn winkels. Het luxe e-commerce platform Mytheresa maakt geen deel uit van het faillissement en zal onafhankelijk blijven opereren, aldus het bedrijf.

'Covid-19 heeft ons zoals veel andere bedrijven enorm onder druk gezet', klinkt het bij CEO Geoffroy van Raemdonck. Dat Neiman Marcus tijdens de pandemie enkel aangewezen is op inkomsten uit de e-commerce, leidde al tot een precaire financiële situatie. Zo miste de winkelier eerder in april al een rentebetaling. Daarop meldde The Wall Street Journal dat Hudson's Bay Co., eigenaar van Saks Fifth Avenue, zou aangeboden hebben om de in Dalles gevestigde keten te kopen.

Volgens retailconsulent Steve Dennis moet de detailhandelaar zichzelf heruitvinden. 'Neiman Marcus had uitsluitend vertrouwen in oudere klanten en aangezien die nu met pensioen gaan of sterven, zouden die vervangen moeten worden door jongere klanten. In de praktijk gebeurt dat onvoldoende.' De winkelketen wil daarom een reeks producten en diensten aanbieden die jongere consumenten moeten aantrekken, desnoods met een lagere prijs.

