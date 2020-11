Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Cindy Wright.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Ga op schattenjacht en maak een origineel postkaartje', zo luidt de activiteit van Antwerps kunstenaar Cindy Wright, die de opdracht zelf al deed met haar zoontje.

Het werk van Cindy Wright bestaat vooral uit fotorealistische schilderijen en tekeningen, die vaak vertrekken vanuit haar eigen fotografie: close-ups van vlees, gezichten, of texturen in verval komen regelmatig terug, net als opstellingen met schedels, dode dieren en fruit. Momenteel wacht Wright om haar volgende grote tentoonstelling te mogen openen (wanneer de coronamaatregelen versoepelen) in het museum Hof Van Busleyden in Mechelen. Daarvoor maakte ze tien houtskooltekeningen van de menselijke schedel. Ook de groepstentoonstelling Beestig? van het stadsfestival Damme 2020 staat momenteel on hold.

Haar knutselopdracht gaat als volgt:

1. Ga samen met je kind(eren) op schattenjacht in het bos of park, laat hen alles verzamelen wat ze bijzonder vinden en neem het mee naar huis.

2. Neem een kartonnen doos en schilder de binnenkant. Ik heb de doos zwart geschilderd (hierdoor kan ik in de volgende stap gebruik maken van clair-obscur), maar je kan ze ook in je lievelingskleur schilderen.

3. Laat de kinderen de schatten een plaats geven in de doos zodat er volgens hen een mooie compositie ontstaat, jullie hebben nu een eigen stilleven gemaakt. Zet de doos op de grond en hou je smartphone boven de doos om foto's te maken.

4. Print de beste foto uit, snij hem op het formaat van een postkaart en stuur naar iedereen waarmee je jouw schat met liefde en plezier wil delen.

De instructies liever in een pdf? Die vind je hier.

Deel je eigen creatie gerust op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

