Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Klaas Rommelaere.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een vlag uit stof en papier', zo luidt de activiteit van borduurmeester Klaas Rommelaere, die bekend werd met de prachtige textielsculpturen die hij maakt met naald en draad. In het Kortrijkse museum Texture loopt momenteel zijn expo Dark Uncles, waarin twaalf enorme, geborduurde poppen en twee honden te zien zijn, naast een laan met totempalen en een reeks geborduurde werken en wandtapijten. Door de coronamaatregelen is het museum momenteel helaas gesloten.

Zijn knutselopdracht gaat als volgt:

- Stap 1: neem een stuk stof van ongeveer 1 meter op 50 centimeter. Vouw het in twee en strijk erop, zodat je de vouwlijn ziet.

- Stap 2: maak kleine emblemen in stof en papier. De emblemen hebben geometrische figuren. Teken ze vol met je favoriete dier, muziekgroep, hobby, of een zelfportret. Je kan erop schilderen, of met stift tekenen, of...

- Stap 3: naai de emblemen op het doek, of kleef ze erop met lijm. De compositie mag je zelf kiezen. Zorg ervoor dat de plooi van het doek onderaan ligt.

In zijn huidige expo 'Dark Uncles' toont Rommelaere een stoet van poppen die vlaggen dragen. © (c) We Document Art

- Stap 4: plooi het doek toe met de emblemen langs binnen. Naai het aan de linker- en rechterzijde toe, maar laat de laatste 5 centimeter voor de vouw vrij (hier komt je stok door). Draai het doek weer binnenstebuiten want de bovenste naad is nog helemaal open. Eenmaal de emblemen weer aan de buitenkant zitten, strijk je die bovenste open naad 1 centimeter naar binnen zodat die makkelijk dichtgenaaid kan worden. Je kan dit doen met de festonsteek.

- Stap 5: als je wil kan je rondom het doek een festonsteek naaien en daaraan een rij flosjen haken. Flosjen zijn die stukjes draad die je op bovenstaande foto aan de zij- en onderkantkant van de vlag ziet hangen. Knip draadjes van gelijke grootte en knoop ze vast aan de zijkanten en onderkant.

- Stap 6: je kan de vlag nu ophangen door boven in het open stuk een stok te steken en die op te hangen met twee nagels! Op de foto bovenaan dit artikel steekt de stok aan de linkerkant.

Een pdf met instructies en met schetsen die alle stappen verduidelijken kan je hier downloaden.

Deel je eigen creatie gerust op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.'Maak een vlag uit stof en papier', zo luidt de activiteit van borduurmeester Klaas Rommelaere, die bekend werd met de prachtige textielsculpturen die hij maakt met naald en draad. In het Kortrijkse museum Texture loopt momenteel zijn expo Dark Uncles, waarin twaalf enorme, geborduurde poppen en twee honden te zien zijn, naast een laan met totempalen en een reeks geborduurde werken en wandtapijten. Door de coronamaatregelen is het museum momenteel helaas gesloten.Zijn knutselopdracht gaat als volgt:- Stap 1: neem een stuk stof van ongeveer 1 meter op 50 centimeter. Vouw het in twee en strijk erop, zodat je de vouwlijn ziet.- Stap 2: maak kleine emblemen in stof en papier. De emblemen hebben geometrische figuren. Teken ze vol met je favoriete dier, muziekgroep, hobby, of een zelfportret. Je kan erop schilderen, of met stift tekenen, of...- Stap 3: naai de emblemen op het doek, of kleef ze erop met lijm. De compositie mag je zelf kiezen. Zorg ervoor dat de plooi van het doek onderaan ligt.- Stap 4: plooi het doek toe met de emblemen langs binnen. Naai het aan de linker- en rechterzijde toe, maar laat de laatste 5 centimeter voor de vouw vrij (hier komt je stok door). Draai het doek weer binnenstebuiten want de bovenste naad is nog helemaal open. Eenmaal de emblemen weer aan de buitenkant zitten, strijk je die bovenste open naad 1 centimeter naar binnen zodat die makkelijk dichtgenaaid kan worden. Je kan dit doen met de festonsteek.- Stap 5: als je wil kan je rondom het doek een festonsteek naaien en daaraan een rij flosjen haken. Flosjen zijn die stukjes draad die je op bovenstaande foto aan de zij- en onderkantkant van de vlag ziet hangen. Knip draadjes van gelijke grootte en knoop ze vast aan de zijkanten en onderkant.- Stap 6: je kan de vlag nu ophangen door boven in het open stuk een stok te steken en die op te hangen met twee nagels! Op de foto bovenaan dit artikel steekt de stok aan de linkerkant.Een pdf met instructies en met schetsen die alle stappen verduidelijken kan je hier downloaden.Deel je eigen creatie gerust op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.