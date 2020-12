Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Mieke Teirlinck.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak je eigen tekenfilm', zo luidt de activiteit van schilder Mieke Teirlinck, wiens eigen werk je tot maart 2021 kan bekijken op het kunstenfestival Beestig? in Damme bij Brugge, dat georganiseerd wordt door vzw Stichting Ijsberg, dezelfde organisator achter Kunstenfestival Watou. Daarnaast neemt Mieke ook deel aan de groepstentoonstelling Commedia dell 'Arte, een expo met kunstwerken die voor een glimlach zorgen en bezoekers gelukkig beloven te maken, in kunstgalerij De Mijlpaal in Heusden-Zolder.

Als knutselopdracht bedacht Mieke een tekening die je kan laten bewegen. Daarvoor moet je eerst een fenakistiscoop maken, een moeilijk woord voor een apparaat dat uit een draaischijf bestaat waarop figuurtjes staan getekend die lijken te bewegen wanneer je aan de schijf draait.

Benieuwd geworden? Open dan snel de pdf met alle instructies.

Deel je eigen tekenfilm op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

