Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Koen Vanmechelen

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

De eerste opdracht komt van conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen, die internationaal gekend is voor creaties en installaties die niet te vatten zijn onder één noemer en wiens kunst vaak aanleunt bij domeinen als sociologie, wetenschap en cultuur. Zijn opdracht luidt: Maak je eigen broedkast.

Dit is wat hij daarover zegt: 'Wie dieren liefheeft, heeft ook mensen lief. Dat is mij alvast geleerd. Respect voor wat leeft op deze planeet is meer dan ooit belangrijk. Liefde geven is liefde krijgen. Het adopteren van een ei is dan ook een engagement. Want uit een ei groeit een kuiken, en een kuiken wordt een kip. Tenminste, als je het ei 21 dagen in je broedkast van 37,6 graden legt. Ook moet de luchtvochtigheid de eerste 18 dagen 45 procent zijn en de laatste 3 dagen 90 procent. Tot slot moet het ei elke dag gedraaid worden. Je merkt het, een ei uitbroeden vraagt een inspanning. En dan begint het pas! Het hulpeloze kuiken opvoeden, warmte en eten geven zijn dagelijkse taken. Een warm nest en gezelschap creëren, is een kunst. Maak daarom een mooi en ruim hok voor je nieuwe kameraad. En als je zelf geen plaats hebt, geef het kuiken dan aan een vriend, vriendin of iemand uit je familie. Een pleegouder zijn voor een kuiken doet je nadenken over belangrijke levenslessen. Het gevoel om voor leven te zorgen, leert je om energie te geven. Je draagt zorg voor de andere(n). Het is een manier om de natuur te leren kennen en te ontdekken. Laat je in dit experiment bijstaan door je ouders, broers, zussen of iemand anders uit je bubbel die je vertrouwt. Het leven is geen spel, maar een les om een mooiere wereld te scheppen. Zo is het ook bij mij begonnen. Succes!'

De benodigdheden voor deze opdracht zijn: een digitale thermometer, lampjes, vochtigheidsmeter, thermostaat, hout, gaas, isolatiemateriaal, scharnieren, warmtespiraal, water, slotje en enkele bevruchte eieren (er moet een haan bij de hennen zitten) die niet ouder zijn dan tien dagen.

Al zin om aan de slag te gaan? Bekijk dan snel de uitgebreide instructies. Deel daarna je eigen creaties gerust op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

