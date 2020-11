Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Eliza Pepermans.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een stilleven', zo luidt de activiteit van illustrator Eliza Pepermans, die begin dit jaar nog een solotentoonstelling had bij Rufus Gallery in Gent en intussen één van de vaste kunstenaars werd bij Schönfeld Gallery, in Brussel.

. © Eliza Pepermans

'Zelf maak ik vaak stillevens', zegt Eliza. 'Het is een vrij klassiek thema binnen de beeldende kunsten, maar zeker niet saai. Voor deze reeks creëerde ik enkele stillevens die je kinderen gewoon kunnen inkleuren, waar ze objecten moeten bijtekenen, of die ze eerst met cijfertjes aan elkaar moeten verbinden.'

Wil je alle kleurprenten afprinten en aan de slag gaan? Hier vind je de pdf.

Deel je eigen tekeningen op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

. © Eliza Pepermans

