Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Louise Delanghe.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een sculptuur', zo luidt de activiteit van schilder en conceptueel kunstenaar Louise Delanghe. Tot 31 december kan je in Oudenaarde haar solotentoonstelling Le relais de l'entrecôte bezichtigen aan de muren van broodjeszaak en tankstation Broodstop. Louise neemt daarnaast deel aan de groepstentoonstelling CHA CHA CVA, in Barbé Urbain Gallery in Gent, die door corona allicht verlengd zal worden.

Dit is haar knutselopdracht: FROM TRASH TO TREASURE

'De onderliggende boodschap achter je kunstwerk zit in de titel: recycleren. De wapens die je nodig hebt om een gerecycleerde sculptuur te maken, moet je niet ver gaan zoeken. Je huis is de uitvalsbasis waar je je buskruit gaat verzamelen. Hoe begin je hieraan? Stippel een wandelroute uit door je woonst, tuin of koertje. Laat je ogen rollen over allerlei objecten die al een tijdje in huis rondslingeren en waar geen haan meer naar kraait. Trek een lade open, dwaal eens af naar de kelder of opbergruimte. Scharrel in je rest, pmd- en groetenbak. Zet een ladder in het interieur om de ruimtes eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Liggend op je buik vind je gegarandeerd ook schatten. In het vormgeven van je sculptuur ben je vrij. Trek je cowboylaarzen aan en laat de ideeën als een wervelwind door je hoofd razen.

Als voorbeeld zal ik een eigen sculptuur zorgvuldig voor jullie ontleden.

1. De basis van deze sculptuur, de mast die alle toevoegingen draagt, is een versleten sneaker. Geef de gympen die ooit je eerste indruk bij het binnenkomen van de klas oogverblindend maakten een tweede leven.

2. Het gezicht is gemaakt van een spons. Die heb ik met lichte kracht in de holte van de schoen gepropt. Het is belangrijk dat je van bij het begin een intense klik voelt met je tot nu toe nog niet bestaande wezen. Ga ermee om zoals met je eerste geliefde: vurig en liefdevol. Oude en nieuwe sponzen zijn meewerkende knapen. Ze liggen meestal paraat onder de pompbak, klaar om van jetje te geven.

3. Om het geheel stevig te maken, krijgt de schoen een jasje door hem helemaal in te wikkelen met plakband, Tesaplakband om precies te zijn. Je kan deze in ruwe staat laten of je kan er met verf, stiften of kleurpotloden op tegen tekeer gaan.

4. De uitdrukking op het gelaat is rechtstreeks uit de olieverf tube aangebracht. Aangezien deze substantie erg traag droogt, kijk je best ook uit naar een andere optie. Acrylverf, bijvoorbeeld, droogt snel. Er zijn ook avontuurlijkere mogelijkheden: sperziebonen, rietjes, touw, uitgeprinte monden, tandpasta, een lok van je eigen haar, deeg... Weet wel dat verf uit de tube van nature blijft plakken, bij een sperzieboon zal je lijm nodig hebben. Denk ook aan een lach of traan, emotie is een belangrijk aandachtspunt.

5. Een stukje klei dat ik terugvond in mijn atelier doet dienst als neus. Uiteraard kan dit ook iets anders zijn. Denk aan een wasknijper, of voor de minder gevoeligen: een afgevallen plastiek arm van je Barbiepop. Liefst geen eigen vingers of tenen. Ouders, kijk toe! Maak een gaatje in de spons en duw de neus erin, met of zonder toefje lijm.

6. Het kapsel kan de kers op de taart zijn om het postuur van je sculptuur onvergetelijk te maken. De wilde lokken zijn gemaakt van een kapotte paraplu. Met een schaar knipte ik willekeurig een aantal repen uit de paraplu. Vervolgens prik je met de schaar een aantal gaatjes in de schoen. Daarna duw je er de reepjes paraplu met iets fijn door, een pincet is een handige tool hiervoor. Kleine kinderen kunnen hierbij wat hulp gebruiken.

Aan alle toekomstige Duchamps en Oppenheims, enjoy!'

Een pdf van deze knutselopdracht vind je hier.

Deel je eigen sculptuur op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.'Maak een sculptuur', zo luidt de activiteit van schilder en conceptueel kunstenaar Louise Delanghe. Tot 31 december kan je in Oudenaarde haar solotentoonstelling Le relais de l'entrecôte bezichtigen aan de muren van broodjeszaak en tankstation Broodstop. Louise neemt daarnaast deel aan de groepstentoonstelling CHA CHA CVA, in Barbé Urbain Gallery in Gent, die door corona allicht verlengd zal worden.Dit is haar knutselopdracht: FROM TRASH TO TREASURE'De onderliggende boodschap achter je kunstwerk zit in de titel: recycleren. De wapens die je nodig hebt om een gerecycleerde sculptuur te maken, moet je niet ver gaan zoeken. Je huis is de uitvalsbasis waar je je buskruit gaat verzamelen. Hoe begin je hieraan? Stippel een wandelroute uit door je woonst, tuin of koertje. Laat je ogen rollen over allerlei objecten die al een tijdje in huis rondslingeren en waar geen haan meer naar kraait. Trek een lade open, dwaal eens af naar de kelder of opbergruimte. Scharrel in je rest, pmd- en groetenbak. Zet een ladder in het interieur om de ruimtes eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Liggend op je buik vind je gegarandeerd ook schatten. In het vormgeven van je sculptuur ben je vrij. Trek je cowboylaarzen aan en laat de ideeën als een wervelwind door je hoofd razen.Als voorbeeld zal ik een eigen sculptuur zorgvuldig voor jullie ontleden.1. De basis van deze sculptuur, de mast die alle toevoegingen draagt, is een versleten sneaker. Geef de gympen die ooit je eerste indruk bij het binnenkomen van de klas oogverblindend maakten een tweede leven.2. Het gezicht is gemaakt van een spons. Die heb ik met lichte kracht in de holte van de schoen gepropt. Het is belangrijk dat je van bij het begin een intense klik voelt met je tot nu toe nog niet bestaande wezen. Ga ermee om zoals met je eerste geliefde: vurig en liefdevol. Oude en nieuwe sponzen zijn meewerkende knapen. Ze liggen meestal paraat onder de pompbak, klaar om van jetje te geven.3. Om het geheel stevig te maken, krijgt de schoen een jasje door hem helemaal in te wikkelen met plakband, Tesaplakband om precies te zijn. Je kan deze in ruwe staat laten of je kan er met verf, stiften of kleurpotloden op tegen tekeer gaan.4. De uitdrukking op het gelaat is rechtstreeks uit de olieverf tube aangebracht. Aangezien deze substantie erg traag droogt, kijk je best ook uit naar een andere optie. Acrylverf, bijvoorbeeld, droogt snel. Er zijn ook avontuurlijkere mogelijkheden: sperziebonen, rietjes, touw, uitgeprinte monden, tandpasta, een lok van je eigen haar, deeg... Weet wel dat verf uit de tube van nature blijft plakken, bij een sperzieboon zal je lijm nodig hebben. Denk ook aan een lach of traan, emotie is een belangrijk aandachtspunt.5. Een stukje klei dat ik terugvond in mijn atelier doet dienst als neus. Uiteraard kan dit ook iets anders zijn. Denk aan een wasknijper, of voor de minder gevoeligen: een afgevallen plastiek arm van je Barbiepop. Liefst geen eigen vingers of tenen. Ouders, kijk toe! Maak een gaatje in de spons en duw de neus erin, met of zonder toefje lijm.6. Het kapsel kan de kers op de taart zijn om het postuur van je sculptuur onvergetelijk te maken. De wilde lokken zijn gemaakt van een kapotte paraplu. Met een schaar knipte ik willekeurig een aantal repen uit de paraplu. Vervolgens prik je met de schaar een aantal gaatjes in de schoen. Daarna duw je er de reepjes paraplu met iets fijn door, een pincet is een handige tool hiervoor. Kleine kinderen kunnen hierbij wat hulp gebruiken.Aan alle toekomstige Duchamps en Oppenheims, enjoy!'Een pdf van deze knutselopdracht vind je hier.Deel je eigen sculptuur op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.