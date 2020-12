Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Daan Gielis.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een plastic bootje op batterijen', zo luidt de activiteit van installatiekunstenaar Daan Gielis, die voor deze opdracht inspiratie haalde uit een eigen jongensdroom. Op 23 januari opent Daans solotentoonstelling De wereld is zo ontrouw bij Everyday Gallery in Antwerpen. In het nieuwe jaar neemt hij ook deel aan de Triënnale van Brugge en het Horst festival.

Benodigdheden: - Plastic fles met dop - PP3 9V batterij - Batterijclip voor PP3 9V batterij (te koop online of in hobbywinkel) - Aan/uit knop (te koop online, hobbywinkel of oude lamp) -> optioneel - Cutter - Schaar - Marker - Lijmpistool - Motor uit bijvoorbeeld een Ikea melkschuimer of online - Soldeerbout + (eventueel) hulp van mama of papa - Klein rietje of een ander buisje - Vulling van een oude balpen - Isolatieplaat of isomo - Dun aluminium plaat of plastic

Onderstaande handleiding hoort bij dit bootje

1. Kies een mooie plastic fles (hoe zotter hoe beter). Dat kan er eentje zijn die je thuis hebt liggen, of eentje met een mooie vorm die je in de winkel gaat kopen.

2. Snijd een deel uit de fles om alle onderdelen in de fles te kunnen monteren.

3. Maak achteraan, in het midden, een klein gaatje waar het rietje door kan. Lijm het rietje vast met een lijmpistool in een hoek van ongeveer 30 graden.

4. Soldeer de batterijclip aan het motortje en lijm het motortje vast aan de fles zodat het uitgelijnd is met het rietje. Let op dat er een klein beetje plaats is tussen het rietje en de motor om later de penvulling vast te kunnen maken aan de motor. Gebruik eventueel stukjes isolatie of isomo om de motor uit te lijnen.

5. Optioneel: soldeer de aan/uit knop aan een van de draden van de batterijclip.

6. Lijm de batterij vast zodat je de batterijclip naderhand makkelijk kan vastklikken.

7. Knip een schoep uit dun aluminium of plastic. Tip: kijk online eens naar verschillende schoepen om te kijken hoe ze gevormd zijn.

8. Lijm de schoep op een vulling uit een oude balpen.

9. Knip de vulling op de luiste lengte, de schoep steekt het best een stukje uit het rietje.

10. Schuif de vulling over het uitstekende pennetje van de motor

11. Snijd twee blokjes isomo en lijm ze aan elke kant van de fles op de waterlijn, dit voorkomt het omkantelen van de boot.

12. Maak van het dunne aluminium of plastic een vin die je in het midden op de onderkant van je boot lijmt, dit zorgt ervoor dat de boot mooi recht vaart.

13. Nu is het tijd om je boot te versieren, maak er een snelle speedboot van of een driedubbeldekker met spullen die je thuis kan vinden, niets is te gek.

14. Maak met wat vrienden allemaal een eigen boot en organiseer een race!

Deel je eigen boot op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

