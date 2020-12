Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Sharon Van Overmeiren.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een bijzonder portret', zo luidt de activiteit van sculpturiste Sharon Van Overmeiren, die naar eigen zeggen 'fictieve sculpturen' maakt die vervolgens als props verschijnen in een installatie, compositie, tekening, video- of audiowerk. Begin dit jaar was haar werk nog te zien in de groepstentoonstelling Le Combat de Carnaval et Carême de Rodolphe Janssen Gallery in Brussel.

Dit is haar knutselopdracht:

1. Vraag aan je zus of moeder om te poseren voor jou.

2. Probeer haar zo goed mogelijk over te tekenen. Let goed op de houding en probeer de armen en benen in de juiste positie te tekenen.

3. Zoek een prent van een van je favoriete dieren.

4. Probeer het dier zo goed mogelijk over te tekenen. Kijk naar de textuur en de vorm van het lichaam.

5. Leg beide tekeningen naast elkaar.

6. Nu mag je fantasie op hol slaan. Probeer een mengeling te maken van de twee tekeningen. Maak van jouw moeder of zus een nieuwe persoon, gekruist met een dier. Je kan de tekening inkleuren als je wil.

7. Heb je niemand die voor jou wil poseren? Probeer het dan gewoon met een zelfportet.

Deel je eigen portret op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

