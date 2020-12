Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Ellen De Meutter

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Doe een kleur- en verbeeldingstest', zo luidt de activiteit van beeldend kunstenaar Ellen De Meutter, wiens schilderijen en tekeningen de afgelopen jaren getoond werden op verschillende plekken in België en het buitenland. De groepstentoonstelling 'Vergeten Vrouwen', georganiseerd door het Psychiatrisch Centrum in Kortenberg, toonde afgelopen zomer enkele van haar meest recente schilderijen.

Terwijl de wereld in sneltempo verandert, is het doel van Ellens knutselactiviteit om even stil te staan bij de kleuren, voorwerpen en scenario's die je blij maken, ontroeren of doen dromen.

Voor deze opdracht heb je niet meer nodig dan een blad papier, een doos kleurpotloden en veel verbeelding! Download een pdf van deze opdracht hier.

Deel je eigen tekening op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.'Doe een kleur- en verbeeldingstest', zo luidt de activiteit van beeldend kunstenaar Ellen De Meutter, wiens schilderijen en tekeningen de afgelopen jaren getoond werden op verschillende plekken in België en het buitenland. De groepstentoonstelling 'Vergeten Vrouwen', georganiseerd door het Psychiatrisch Centrum in Kortenberg, toonde afgelopen zomer enkele van haar meest recente schilderijen.Terwijl de wereld in sneltempo verandert, is het doel van Ellens knutselactiviteit om even stil te staan bij de kleuren, voorwerpen en scenario's die je blij maken, ontroeren of doen dromen. Voor deze opdracht heb je niet meer nodig dan een blad papier, een doos kleurpotloden en veel verbeelding! Download een pdf van deze opdracht hier.Deel je eigen tekening op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.