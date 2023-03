Ik shop Belgisch: 3 nieuwe adressen van Hasselt tot Nieuwpoort

Drie recent geopende winkeladressen in Vlaanderen.

Luxueus Limburg

La Bottega is een bekend adres voor modeliefhebbers in Hasselt. De boetiek, die gevestigd is in de oude jeneverstokerij van Smeets, breidde een tijdje terug uit met een extra verdieping waar luxemerken centraal staan. Bij In The Valy vind je onder meer verschillende Belgische merken als Dries Van Noten en Natan, maar ook internationale labels als Marni, Max Mara en Sonia Rykiel. “Elk kledingstuk is gekozen vanuit een liefde voor kwaliteit, eigen unieke ontwerpen, puur vakmanschap en tijdloosheid”, zegt oprichtster Karine Valy.

Raamstraat 19, Hasselt, labottega.be

Tweede kans

De pop-upshop For The Love Of Life is een passieproject van presentatrice Britt Van Marsenille. Samen met LIFE, Oxfam en de Kringwinkel startte ze een tweedehandswinkel waar vintage spullen en duurzame kleding in de rekken liggen én mensen in lastige (arbeids)situaties aan de slag gaan. “We pakken de textieloverschotten aan en mensen die het moeilijk hebben om een plekje te veroveren op de arbeidsmarkt kunnen bij ons in een veilige omgeving bijleren”, zegt Van Marsenille. De opbrengsten van de Antwerpse winkel, waarvan het interieur is ontworpen door Dries Otten, gaan naar projecten van Oxfam en de Kringwinkel.

Kammenstraat 18-22, Antwerpen, fortheloveoflife.be

2 © studio kathan

Mooie Cleeren

Haar eigen handtassenlabel had Zarina Rouge al, sinds februari mag ze ook haar eigen boetiek aan haar palmares toevoegen. In het centrum van Nieuwpoort kun je voortaan bij Cleeren terecht voor verschillende mode- en accessoirelabels, van het Italiaanse Erika Cavallini tot de Japanse sneakers van Mizuno. Natuurlijk ontbreken ook haar eigen handtassen niet in het aanbod, die de onderneemster laat produceren in Spanje,- in dezelfde fabriek als Jacquemus en Loewe.

Albert-I-Laan 272, Nieuwpoort-bad, @cleeren.store