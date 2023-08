Wooninspiratie: 6 ideeën voor een interieur met zichtbare bakstenen

Waarom zou je die prachtige bakstenen in je interieur verstoppen als die je huis tot leven brengen? Wij doken in onze archieven en verzamelden de beste tips over hoe je je bakstenen tot hun recht laat komen.

1. Laat de baksteen in zijn oorspronkelijke staat

In dit Brutalistische paviljoen uit 1969 wilden Eef en Koen harmonieus samenleven met het omringende bos. Daarom kozen ze ervoor om het metselwerk zowel binnen als buiten, samen met het beton en zelfs het tapijt, natuurlijk te laten verouderen. Ze omarmden het ontstaan van een patina zonder actief in te grijpen. Hoewel sommige delen van het metselwerk ontbreken, draagt dit juist bij aan het karakter.

Het zou verspilling geweest zijn om deze bakstenen te vervangen, aangezien ze met zorg waren uitgekozen. De lichte tint van de bakstenen brengt een frisse uitstraling in de ruimte, terwijl de langwerpige vorm van de stenen de illusie van extra breedte creëert, waardoor de kamer ruimer lijkt dan deze werkelijk is. Het geheel, doordrenkt met nostalgische kleuren, smelt nu perfect samen met de natuurlijke omgeving.

De architectuur is intact gebleven en het is alsof je in een aflevering van Mad Men zit © Verne

2. Speel met de grootte van bakstenen

De circulaire benadering van materialen vormt het leidende principe achter deze woning, ontworpen door architect Peter Van Impe. Terwijl het meest opvallende kenmerk van het project een vijftien meter hoge muur van gestampte aarde is, gemaakt van lokale klei, blijkt ook de keuze voor bakstenen uiterst slim.

Door af te wisselen tussen baksteenmodules van verschillende afmetingen, ontstaan ruwe oppervlakken waarop zonnestralen schaduwspel en lichtspel creëren. Een boeiend detail, dat altijd gericht is op ecologie en de flexibiliteit van gebouwen: er zijn al uitsparingen in de muur gemaakt, voor het geval dat de eigenaars in de toekomst balken willen toevoegen om de bovenverdieping uit te breiden.

De zon trekt wisselende schaduwen op de bakstenen muur. © Tim Van de Velde

3. Denk na over de combinatie met andere materialen

Ontworpen door architect Georges Volckrick in 1958, straalt dit huis duidelijk modernisme uit. Maar de Belgische architect heeft niet simpelweg de bekende Franse trends van die tijd gevolgd. Hij heeft gedurfd en innovatief nagedacht over de materiaalkeuze.

Naast de traditionele baksteen die je vaak in boerderijen ziet, heeft hij een plafond van phragmite (gemeenschappelijk riet, gebruikt als stro), een asfaltvloer en ruwe betonnen pilaren gecombineerd. Elke materie komt tot uiting in zijn eigen schoonheid en uit dit geslaagde samenspel ontstaat niet alleen een poëtische sfeer, maar ook een uniek gevoel. Vooral het groene plafond past perfect bij de kleur van de baksteen, wat een prachtige harmonie creëert.

Het plafond van fragmieten en het metselwerk hebben één kleur. © Nicolas Schimp

4. Schilder je baksteen wit

Het renovatieproject ondertekend door De Vylder Vynck Taillieu – een bureau dat tegenwoordig niet meer bestaat – kan zeker worden geprezen om zijn originaliteit. Het concept: het bestaande zoveel mogelijk behouden, maar zonder af te doen aan de unieke details om de ruimte naar een hoger niveau te tillen.

Dit geldt vooral voor de behandeling van het metselwerk. Op een onconventionele manier zijn de muren aangepast om aan specifieke behoeften te voldoen, wat het huis een betoverende, sprookjesachtige uitstraling geeft.

Het feit dat alles in het wit is geschilderd, draagt bij aan het accentueren van deze speelse volumes, zelfs meer dan de bakstenen zelf. Op deze manier komen ook andere architecturale elementen en meubels op een aantrekkelijke manier naar voren.

Openingen, net als in een sprookjeskasteel. © Jan Verlinde

5. Confronteer je baksteen met strakke elementen

Het Nederlandse architectenbureau Masa heeft een voormalige gymzaal uit de jaren 40 omgetoverd tot een loft van 605m², waar oud, nieuw en verwijzingen naar Aziatische architectuur moeiteloos samenkomen. Met één duidelijke richtlijn: het oude in ere herstellen. “We wilden de schoonheid van de originele materialen blootleggen. En het was nog mooier dan we hadden gehoopt,” leggen de ontwerpers uit.

Wat hier interessant is op het gebied van metselwerk, is de combinatie van onbewerkte bakstenen (op de achtergrond) met uiterst verfijnde elementen zoals deze bamboe mezzanine. Deze mezzanine is ontworpen als een soort verfijnd meubelstuk dat in de ruimte is geplaatst. Elders in de woning wordt deze oude baksteen ook geconfronteerd met fijne, technologisch geavanceerde metalen en glazen elementen. Het zijn deze contrasten die het project tot een kwaliteitsgeheel maken.

©Tim van de Velde

6. Ga voor een unieke baksteenkeuze

Terwijl de traditionele rode baksteen de norm lijkt te zijn in ons kleine land, kunnen andere tinten net zo relevant zijn, vooral binnenshuis, waar ze vaak een warmer sfeer creëren.

Dat is precies wat er gebeurde met dit grijze-bruine metselwerk, neergelegd door het architectenbureau DMOA voor dit paviljoen verscholen in het groen. Deze kleur vormt een prachtige match met het beton en hout dat ook in deze woning te vinden is.

Daarnaast valt op dat de bakstenen niet gevoegd zijn, waardoor de muur een veel meer getextureerde uitstraling krijgt.

Interieur en exterieur lopen in elkaar over, wat de indruk van vloeibaarheid van de ruimtes versterkt © Luc Roymans