Wit, maar niet saai: 6 ideeën om witte muren op te vrolijken

Wit als basiskleur in je interieur? Klinkt koud en een tikje saai, maar deze zes voorbeelden bewijzen het tegendeel. Expressieve materialen, oude elementen en onverwachte details springen net extra in het oog. Laat je inspireren.

Tuk op textuur

Voor architect Ilse Popelier is kleur niet vanzelfsprekend. Toen ze een aanvankelijk zeer vervallen huis in Gent intuïtief herinrichtte, pleisterde ze de muren grotendeels wit. Grotendeels: de laatste laag cement bestaat uit wit zand, duinzand en schelpkalk, waardoor de muren een ruwe uitstraling krijgen. Ook de balken en de luiken kregen een wit laagje verf voor extra textuurnuances. Opvallende meubels springen extra in het oog in zo’n neutraal canvas, maar ook daar is ze spaarzaam met kleur. ‘Kleuren moeten zich niet opdringen. Ik gebruik ze enkel wanneer ze functioneel zijn’, aldus de architect.

Oud en nieuw

In deze vakantiewoning in Oostende zocht architect Sam Peeters naar een evenwicht tussen het smetteloze van de hedendaagse muren en de authentieke elementen uit het verleden, zoals het houten lambriseringen in het plafond. De wisselwerking tussen die twee zorgt dat de ruimte minder glad aanvoelt. Het interieur zelf is een verhaal met veel lagen. ‘Ik hou niet van een schone lei. Ik zou een plek nooit helemaal kunnen strippen en alle originele details gewoon weggooien’, aldus Peeters. De wandplank in de woonkamer leent zich perfect om originele, al dan niet kleurrijke, decoratie uit te stallen.

Een donkere accentmuur

Betty is eigenaares van de online vintageboetiek La Kasbah en heeft dus weinig met saaie, zielloze, hedendaagse interieurs. De slaapkamer in haar flat heeft drie witte muren en één middernachtblauwe accentmuur, waardoor je en cocconachtig gevoel krijgt. Door gebruik te maken van krijtverf krijgt de muur nog een extra laagje. De houten vloer accentueert de tonale dualiteit tussen licht en donker nog meer.

Kleurrijke voegen

Witte tegels kunnen een ruimte snel een klinische of laboratoriumachtige uitstraling geven, vooral in combinatie met witte voegen. Dat geeft al snel een glad, karakterloos geheel. In dit gerestaureerde neoklassieke huis vond Tamara De Mey – medeoprichter van persbureau Turbulence – een slimme oplossing voor een van haar badkamers. Klassieke witte tegels zijn opnieuw gevoegd in het zwart. Zo krijgt de badkamer meteen een grafische uitstraling. Uiteraard werkt dit trucje ook met andere kleuren voegen. Het ouderwetse kraanwerk geeft de badkamer een retro-kantje. Weg ziekenhuissfeer.

Kies een rode draad

Het is niet per se nodig om met verschillende knalkleuren te werken om de witte muren te compenseren. In plaats daarvan kan je ook kiezen voor één tint, en die in kleine accenten toe te passen over het hele huis. Voor deze gerenoveerde bungalow in de groene buitenwijken van Antwerpen opteerde beeldhouwer Anton Cotteleer bijvoorbeeld voor fel oranje. Hij schilderde de binnendeuren, koos voor de populaire Flowerpot-lampen van & Tradition in de keuken, rode kussens voor de Tulip-stoelen van Saarinen en een Tomado-wandplank in diezelfde kleur. Ook het zwarte keukeneiland, dat mooi contrasteert met het wit, geeft een cool grafisch effect.

Natuurlijk hout voor deuren en ramen

De witte kleur op de hoge muren van dit typisch Brussels huis zorgen voor een rustige uitstraling. Alles lijkt daardoor één mooi geheel. Toch kozen de bewoners, die samen het meubelbedrijf Cobra Studio’s oprichtte, ervoor om de deur-en raamkozijnen in een geschuurd natuurlijk hout te laten. Dit contrast tussen sculpturaal wit en ruw materiaal voegt een vleugje warmte toe aan het interieur. Als de gordijnen open zijn, voel je je alsof je naar grote, stedelijke schilderijen kijkt.