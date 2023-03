Van design tot kunst: vijf inspirerende weekend-uitjes

Op zoek naar leuke activiteiten om inspiratie op te doen tijdens dit weekend? Van designbeurzen tot kunstexpo’s: deze expo’s moet je zeker gezien hebben.

Collectible

CTIBLE Functional Art Gallery – Berlin, COLLECTIBLE Fair 2019 © Jeroen Verrecht

Van 9 tot 12 maart kun je in Tour & Taxis in het Brusselse terecht bij Collectible: de internationale beurs voor designliefhebbers. Als bezoeker maak je er kennis met een brede waaier aan nieuwe galerijen, ontwerpstudio’s, uitgevers en toonaangevende architecten. De secties ‘Main’, ‘Bespoke’ en ‘Curated’ vormen het hart van de expo. Ter gelegenheid van deze zesde editie zijn er ook drie nieuwe secties: bij sectie ‘New Garde’ worden de beste jonge galeries in de spotlight gezet, bij ‘Architect <=> Designer’ krijgen architecten en interieurontwerpers een podium. En bij ‘Dialogue’, samengesteld door Jean- François Declercq, gaat design uit de jaren ‘80 en ‘90 in dialoog met hedendaagse stukken.

Meer info via collectible.design

TEFAF

Tefaf 2023

Wie kunst zegt, denkt wellicht meteen aan Tefaf. Deze kunstbeurs in Maastricht is wereldwijd de vaste waarde voor beeldende kunst, antiek en design. Van 11 tot 19 maart ontdek je er het werk van traditionele schilders, antiek en klassieke kunstwerken, maar ook hedendaagse kunst, juwelen en design.

Tickets voor volwassenen vanaf €45,00 via tefaf.com

Leesfestival

© Faar

Van 10 tot 12 maart is er FAAR, een non-fictieboekenfestival. In één weekend komen meer dan tachtig auteurs naar de stad voor lezingen en workshops. Knack Weekend is happy partner van het festival. Zo is er op zondag een dag rond zelfzorg voor ouders en interviewt onze journaliste Elke Lahousse kinderpsychiater Binu Singh. Op zaterdag geeft ondergetekende een lezing rond de vrolijke vraag waarop iedereen een antwoord wil: hoe versier je een droomjob als reisjournalist?

Tickets vanaf 5 euro, faar-oostende.be

& Other Stories en KRJT

& Other Stories kreeg in Brussel een nieuwe look en focust zo op creativiteit en zelfexpressie: aan de muren hangen twee werken van studio KRJST, van Erika Schillebeeckx (KR) en Justine de Moriamé (JST), twee Belgische ontwerpers die hun opleiding hebben genoten aan La Cambre mode(s). De ideale gelegenheid om tijdens je volgende shopping sessie ook even van de aanwezige kunst te genieten.

MAD Brussels: ‘Ce qu’habiter veut dire’

© Francois Lichtlé

Wat betekent wonen voor jou? Dat is de grote vraag die vanaf 10 maart centraal zal staan tijdens de tentoonstelling ‘Ce qu’habiter veut dire‘, georganiseerd door L’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles (ICA) bij MAD Brussels. Dankzij installaties, maquettes, fresco’s, getuigenissen, video’s, foto’s, schetsen en collages kom je in aanraking met uiteenlopende inzichten. De expo is het resultaat van ontmoetingen tussen bewoners, architecten, fotografen, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en kunstenaars en toont aan dat wonen niet enkel wonen is, maar zoveel meer.

Meer info via mad.brussels