Mooi gebouwd: 8 recente architectuurprojecten die in het oog springen

Het lijstje met tot architecturale hoogstandjes die tot de verbeelding spreken wordt elk jaar langer. Acht recente gebouwen die je aandacht verdienen.

1. The Spiral in New York (V.S.)

The Spiral bevindt werd door Bjarke Ingels Group neergezet langs de High Line in New York, de oude spoorlijn die nu dienstdoet als verhoogd wandelpad doorheen de stad. De wolkenkrabber is meer dan 300 meter hoog en is onmiddellijk herkenbaar dankzij de groene strook die het gebouw omcirkelt in de vorm van een opwaartse spiraal. Dit zorgt ervoor dat er op elke verdieping een groen terras is waar de medewerkers van grote bedrijven op adem kunnen komen. Op straatniveau springt ook de inkomhal in het oog, waar kunstwerken van het Nederlandse DRIFT hangen. The Spiral is de meest recente toevoeging aan de iconische skyline van de Big Apple.

2. Het Mission Rock-complex in San Francisco (V.S.)

Dit complex bevindt zich aan de overkant van het Oracle Park-stadium en is multifunctioneel: er is plaats voor huisvesting, kantoren, winkels en restaurants. Het project is voortgevloeid uit een grootschalig plan om een nieuwe wijk te bouwen in de wereldstad. Voor het ontwerp inspireerden de architecten van MVRDV zich op de vorm van de Grand Canyon, een iconische trekpleister van Californië. De hoge en lage torens zijn makkelijk toegankelijk voor het publiek.

© Janson O'Rear

3. De Garden House van Vitra in Weil am Rhein (Duitsland)

De Vitra Campus telt talloze indrukwekkende gebouwen. Denk aan het VitraHaus van Hezog & de Meuron, het Congrespaviljoen van Tadao Ando, en het Vitra Museum van Frank Gehry. In de zomer van 2023 heeft de Duitse designhub een nieuwe aanwinst gekregen: het Garden House, ontworpen door de Japanse architect Tsuyoshi Tane. Tot april 2024 loopt er ook nog een expo over de architect, die gebruik maakte van stro en andere duurzame materialen om het prieeltje van 15 vierkante meter nieuw leven in te blazen. Op het dak vinden bezoekers een observatieplatform terug dat een panoramisch zicht over de campus biedt.

© Julien Lanoo

4. Kitoushi no Mori Kitoron, op het eiland Hokkaido (Japan)

Dit kuuroord is het resultaat van het werk van architect Kengo Kuma, die er een punt van maakt om de ecologische voetafdruk van elk project zo klein mogelijk te houden. Het staat bovenop een heuveltop die een panoramisch zicht biedt over de stad Higashikawa. De buitenmuren zijn bedekt met larikshout, afkomstig van het eiland. Voor de meubels – ontworpen door plaatselijke schrijnwerkers – werd gewerkt met lokaal berkenhout. Het puntdak is een knipoog naar de bergtoppen van het nabijgelegen Daisetsuzan Nationaal Park.

© Kotoro Imada

5. The International Factory in Manchester (Groot-Brittannië)

Het internationaal kunstfestival van Manchester heeft sinds de eerste editie in 2007 plaatsgevonden in verschillende gebouwen, maar velen daarvan zijn intussen alweer gesloopt. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om een polyvalente artistieke ruimte te creëren om optredens, expo’s en kunstwerken onderdak te bieden. Het resultaat is ontworpen door OMA en werd Aviva Studios gedoopt. Het gebouw herinnert met zijn beton en golfplaten aan de industriële identiteit van de stad. Dit staat in contrast met de gerenoveerde bakstenen hangars en de glazen wolkenkrabbers.

© Marco Cappelletti

6. Het Perelman Performing Arts Center in New York (V.S.)

De andere nieuwe culturele hotspot van New York, het Perelman Performing Arts Center, staat op de plek van het voormalige World Trade Center. Dit kubusvormige bouwwerk werd door Studio Rex omhuld met een doorschijnend marmer. Een opvallende keuze, die ervoor zorgt dat het zonlicht overdag gefilterd wordt en er ’s avonds een helder lichtspel gecreëerd wordt. Het reliëf weerspiegelt de unieke vormen op de omliggende gevels. Aangezien er werd beslist dat het 9/11 memorial center niet geassocieerd mag worden met commerciële activiteiten, kozen de architecten voor deze elegante maar sombere steen.

© Rex Studio / Iwan Baan

7. Het nieuwe havenhuis van Calais (Frankrijk)

Dit havenhuis van 38 meter hoog werd bedacht door Atelier 9.81 en drukt sinds kort zijn stempel op de haven van Calais. De toren staat symbool voor de steeds uitbreidende haven, en is zichtbaar vanuit de zee én vanuit de stad. De architecten wilden het beeld van opgestapelde stenen oproepen, waarbij elke ‘steen’ verschillend is omwille van een andere gevelstructuur. Om de coherentie te bewaren kozen ze voor de hele structuur echte eenzelfde materiaal: beton.

© Atelier 9.81 Nicolas de Silva Lucas

8. Het Orionis Planetarium in Douai

Voor het Orionis Planetarium in Douai, Noord-Frankrijk, heeft het Scandinavische bureau Snøhetta zich gebaseerd op de vorm van de koers die sterren volgen door het heelal. De krommingen van het gebouw omarmen de koepels van de projectiezaal en het observatorium. Om deze beweging ook binnen op te roepen, hebben de architecten een lichte helling geïnstalleerd die je kan zien van buitenaf dankzij de gedeeltelijk doorzichtige gevel.