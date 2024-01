Echt en betaalbaar: 6 interieuraccounts die je moet volgen op Instagram

Instagram is dé plek bij uitstek voor inspiratie voor je interieur. Al zijn de mooie plaatjes vaak onhaalbaar voor ons, gewone stervelingen. Met deze accounts kijk je niet alleen binnen in huizen van Melbourne tout Montréal, je haalt er nog eens een resem betaalbare en unieke tips.

@sansnovazuhause

De Duitse architecte San Snova deelt foto’s vanuit haar bijzonder knus appartement in Hamburg. Ze werd populair op Instagram dankzij… haar bed. Die weet ze als geen ander te stylen met kussens, dekens en kleurrijk linnen. Ze is niet alleen bedfluencer, ze deelt ook af en toe een hack om je interieur een hippe make-over te geven met betaalbare DIY’s. Zoals een kunstwerk uit een zilverkleurig nooddeken.



@mister_minimalist

Vintage IKEA is een ding en Steve Gonçalves, ofte Mister Minimalist is erop verzot. Vanuit zijn appartement in Montréal brengt hij updates van zijn verrassende vondsten. Zo weet je meteen waarnaar uitkijken op je volgende schattenjacht.



@want.zamora

Dat Marco Zamora zijn appertement huurt in Los Angeles hindert hem niet om creatief om te gaan met zijn interieur, integendeel zelfs. Regelmatig pimpt hij het met ‘renter friendly’ ingrepen en dupes (een zelfgemaakte kopie van een bekend ontwerp, nvdr) die niet alleen betaalbaar zijn, maar de ruimte ook meteen een pak interessanter maken. Zijn kerstboom kopiëren staat met stip op onze To Do-lijst voor 2024.



@joshandmattdesign

Tijdens één van de vele Covid-lockdowns begon het Aussie koppel Josh & Matt te knutselen in hun appartement. Hun eigenwijze creaties, fantasievolle ideeën en zotte vondsten op Facebook Marketplace – wat denk je van een neuswandlamp, een reuze wortelkussen of een verkeerslicht – sloegen zo aan op TikTok en op Instagram dat ze zich drie jaar en meer dan een miljoen volgers op elk kanaal later, echte Designfluencer Royalty kunnen noemen. Hun jobs bij McDonalds gaven ze op. Hun riante villa in Melbourne wordt intussen volgestouwd met de gekste meubelcombinaties.



@grillodesigns

Dertiger, getrouwd en moeder van twee. De Britse ex-vroedvrouw Medina Grillo begon zo’n tien jaar geleden aan haar missie om vooroordelen omtrent huren te doorbreken, zoals ‘wie huurt, woont lelijk omdat men er niet in kan investeren’. Ze gunt haar volgers een blik in haar huurhuis in Birmingham, het zesde intussen. Er is een blog, een tweede account waarmee ze andere creatieve huurders een platform biedt, een serie hometours en een boek. Twee keer per week mag je van haar nieuwe content verwachten. Haar hack om een zwevend boekenrek te maken van houten afdruiprekjes is geniaal.



@calebwsimpson

De New Yorker Caleb Simpson vond het gat in de Instagram-contentmarkt door anderhalfjaar geleden mensen op straat aan te spreken met “Hey, how much rent do you pay in New York?”. De getallen variëren van een paar honderden tot vele duizenden dollars, waarna een rechttoe rechtaan toer van het desbetreffende interieur volgt, van mini schoendoosstudio tot megalomane penthouse met bijhorend uitzicht op Central Park. Caleb wist pijlsnel 1,8 miljoen volgers te verzamelen. Zijn bereik opende de deuren voor binnenkijkseries in andere landen en bij wereldsterren waaronder Jared Leto en Scarlett Johansson. Dat die laatsten wat meer geënsceneerd aanvoelen moet je hem wel vergeven.