Genoeg van greige? Deze interieurs geven zin in kleur

Gebrek aan inspiratie voor je woning of nood aan wat decodagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: zeven interieurs die roepen om al dat greige achterwege te laten.

Opgefrist blauw

Vastgoedkoppel Isabel De Laet en Alexander Heeren bieden bijzondere architectenwoningen aan via Immodôme. Zelf verruilden ze hun appartement in de stad voor een jarenzeventigvilla in Schilde, waar Magali Elali ging binnenkijken. Daar zag ze hoe de vintage keukenkasten

een opknapbeurt kregen in koningsblauwe verf. De groene stoelen rond de tafel zijn tweedehands, de houten hanglamp is van de Fin Seppo Koho voor Secto Design.

Heftige mix

Met uitzondering van zijn eigen tapijt Hands, Catching uit 2017, sprokkelde textielontwerper Christoph Hefti zijn interieur bij elkaar op de Zavel en het Vossenplein in de Marollen. Hij vertelde Amélie Rombauts hoe hij de rode canvas boven de schouw redde van de vuilniscontainer. In de schouw hangt het eerste tapijt dat hij ooit kocht, een vondst uit Mexico. Bij een leek zal de naam Hefti niet meteen een belletje doen rinkelen, nochtans liep hij al een indrukwekkend parcours. De afgelopen drie decennia was hij de man achter de prints bij Gaultier, Dries Van Noten, Lanvin, Balenciaga en Acne Studios.

Thuis bij Caroline Notté © Foto Jan Verlinde

Vijftig tinten roze

Interieurarchitecte Caroline Notté woonde in 2015 nog in een voormalige melkerij ergens in Brussel. Piet Swimberghe bracht haar een bezoek. In de slaapkamer gebruikte ze verschillende tinten roze. De schilderijen die je ziet zijn van Atelier Pica Pica.

Een interieur getekend Jean-Philippe Demeyer

Next Level

Een koppel twintigers nam interieurontwerper Jean-Philippe Demeyer onder de arm om van hun eerste woning een ongezien passieproject te maken. Werktitel: The Epic Penthouse. Amélie Rombauts ging er binnenkijken. De feloranje bibliotheek vormt het brandpunt van de woonkamer, waarin de vloer van Belgische terracottategels en het panoramisch wandtapijt een tegengewicht vormen voor de grote verzonken raampartijen. De pistachegroene eettafel is een ontwerp van Roxane Rombouts. Door haar organische vorm kan het koppel er evengoed knus met twee aan dineren, naast de haard, of er een hele groep aan laten aanschuiven. De ruwe textuur zorgt ervoor dat het zonlicht minder fel weerkaatst.

Thuis bij Paulette Van Hacht © Foto Jan Verlinde

Ossenbloedrood

Dat Paulette Van Hacht van kleur is intussen geweten. Thijs Demeulemeester bracht haar een bezoek in haar nieuwe penthouse. De bureauhoek van de Stukken van Mensen dealer is geschilderd in ossenbloedrode kalkverf, die mooi contrasteert met de blauwe betonsculptuur van Jef Meyer. Haar winkel Paulette in ’t Stad vind je in de Sint-Jorispoort in Antwerpen.

Thuis bij Morgane Van Marcke © Foto Jan Verlinde

Turquoise inspiratie

Foodblogger Morgane Van Marcke besloot onlangs om van haar hobby haar beroep te maken: ze wil de wereld inspireren om voor vegan te kiezen, vertelde ze aan Amélie Rombauts. En dit vanuit de keuken die ze samen met haar moeder, decorateur Caroline Van Thillo, ontwierp. De turquoise kasten met webbing deuren vormen de ideale achtergrond voor Morganes private cooking en cateringbedrijf. De vintage barkrukken van Charlotte Perriand vond haar moeder op de designmarkt in Parijs.

Contrastplafond

Na de contrastmuur, het contrastplafond. Wie durft? Luc Carpentier, de oprichter van Laundry Day, geeft alvast het voorbeeld in zijn huis op Lanzarote waar hij het plafond in typisch ‘Lanzarote‐blauw’ schilderde. “Blauw bestaat in alle tinten, maar deze kleur is beschermd”, legde architect Alexander Bernjus uit aan Veerle Helsen. “In Famara werd de tint vroeger gebruikt om vissersboten te schilderen. Als ze blauw op overschot hadden, be‐ landde dat op de ramen.”